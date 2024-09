Fumaça causou disparada na concentração de monóxido de carbono e aerossóis no ar do RS, apontam pesquisadores

Na quarta-feira (11), o grupo verificou que a maior parte do Estado registrou uma disparada na presença de monóxido de carbono (CO) e aerossóis (veja a comparação no mapa abaixo). O aumento dos dois poluentes está associado à piora na qualidade do ar.

O levantamento considera apenas regiões do RS e não há detalhes por municípios. Na avaliação, os pesquisadores analisaram “manchas” do Norte, da Serra e da Região Metropolitana.

— Monitoramos CO e aerossóis porque são os que mais se acentuam durante as queimadas. Em todos esses anos de pesquisa, não vi nada parecido, nem nos piores momentos em São Paulo e Rio de Janeiro . É uma situação preocupante — diz Alcindo Neckel , responsável pela pesquisa e professor da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Atitus Educação.

Segundo o pesquisador, a dinâmica dos poluentes muda conforme a região. A concentração de monóxido de carbono foi menor em pontos da Campanha e Sul na quarta. Na medição de aerossóis, municípios da Região Metropolitana, Centro, Missões, Norte e Noroeste foram os com os resultados mais altos (vermelho) no mesmo dia.

Prejuízo à saúde

As partículas geradas pelas queimadas florestais prejudicam o sistema respiratório: pode ocorrer irritação ou inflamação das vias aéreas superiores e inferiores, segundo Adalberto Rubin , chefe do serviço de pneumologia da Santa Casa de Porto Alegre.

— O excesso de monóxido de carbono interfere na absorção do oxigênio, o que torna mais difícil o trabalho do pulmão. Esse aumento repentino (da poluição) não é comum, e pode trazer desconforto para a população, principalmente para idosos ou pessoas com doenças respiratórias prévias — pontua.

O cenário fez a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre divulgar orientações para a população se proteger do efeito da fumaça. Cuidado com a hidratação, ficar menos tempo em ambiente aberto e manter portas e janelas fechadas estão entre elas.

— Para a maioria das pessoas, a situação não significa risco à vida ou de internação. Isso depende da quantidade do material que está no ar, do tempo de exposição mais longo e das condições prévias do aparelho respiratório — acrescenta a pneumologia.

O que diz o governo do RS

Responsável pelo monitoramento da qualidade do ar, o governo estadual enviou a seguinte nota à reportagem: