Túnel Verde ganha reforço todos os anos

O Túnel Verde já possui uma extensão de quatro quilômetros. Nele, diversas espécies de árvores produzem um efeito sensorial e ecológico e todos os anos o plantio se amplia ou mantém esta ação que é liderada pela ARFOM – Associação de Reflorestamento de Santo Ângelo. Estima-se que já tenha alcançado a marca de quatro mil árvores e na última quinta-feira, dia 21, mais 70 mudas estão compondo o local, incluindo espécies com canafístulas, abacateiros, butiazeiros e mangueiras.

A ação desta semana foi realizada com a ajuda de representantes da Cermissões, FASA, Grupo de Escoteiros Medianeira, Secretaria do Meio Ambiente e Faculdade de Santo Ângelo – FASA. Oswaldino Lucca representando a ARFOM informa que o projeto iniciou no ano de 1992 e recorda que o taquaral e os eucaliptos que estão no início do trecho também foram implantados em virtude deste projeto.

Entre as espécies já crescidas no local destacam-se eucaliptos, taquaras, guajuviras, ipês roxo e amarelo, canafístulas, louros, aroeira periquita, figueiras, butiás, entre outras. Oswaldino explica que sem a proteção da floresta, muitas vezes não se desenvolvem as mudas nativas plantadas no túnel e as ações anuais também servem para recompor espaços que ficaram descobertos, sem a presença de árvores, mostrando falhas no túnel.

O Túnel Verde margeia a estrada de acesso ao Distrito do Rincão do Sossego e o plantio de árvores pretende criar um local de lazer para realização de cavalgadas, ciclismo, caminhadas, rústicas e até de turismo ecológico, tendo em vista o efeito que as árvores produzem na relação com os humanos e com o ecossistema do planeta.

O Túnel Verde também contribui para a preservação da fauna silvestre, principalmente dos pássaros, pois as frutíferas que compõe a margem desta estrada contribuem com a alimentação e propagação das espécies.