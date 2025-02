Posse da Nova Diretoria do Conselho Comunitário Penitenciário de Santo Ângelo para o Biênio 2025/2027

No dia 23 de janeiro, em uma cerimônia solene conduzida pelo Excelentíssimo Dr. Márcio Roberto Muller, no salão do Júri do Fórum de Santo Ângelo, realizou-se a posse da nova equipe diretiva do Conselho Comunitário Penitenciário de Santo Ângelo (CCPSA) para o biênio 2025-2027. A nova diretoria foi eleita em Assembleia Geral realizada no dia 13 de dezembro de 2024 e passa a ser composta pelos seguintes membros:

Diretoria Executiva:

Presidente: Orlando Gomes da Silva

Orlando Gomes da Silva Vice-Presidente: Oscar da Fonseca Diniz Neto

Oscar da Fonseca Diniz Neto 1º Secretário: Maria Carolina E. Jagielski

Maria Carolina E. Jagielski 2º Secretário: Francielle de Azevedo

Francielle de Azevedo 1º Tesoureiro: Ivo Ribeiro da Silva

Ivo Ribeiro da Silva 2º Tesoureiro: Gelson Bettker

Conselho Fiscal – Membros Titulares:

Silvana Aparecida Desordi

Rejane de Moura L. Eich

Inês Elisabete Miecikowski

Conselho Fiscal – Membros Suplentes:

Tânia Belter

Helinton André Lunardi

Gabriela Zamperetti Prieb

O Conselho Comunitário Penitenciário é uma importante ferramenta de participação da sociedade no contexto do sistema prisional, atuando para fortalecer a ressocialização dos apenados e contribuir para sua reintegração social. Seu trabalho vai além da assistência básica, buscando promover oportunidades concretas de transformação por meio da educação, da capacitação profissional e da cidadania ativa.

Nesse sentido, o CCPSA lança um apelo às empresas da comunidade local para que se engajem nesse esforço de reinserção social, abrindo oportunidades de trabalho para os detentos das unidades prisionais de Santo Ângelo. A colaboração do setor empresarial é essencial para oferecer novas perspectivas e reduzir a reincidência criminal, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva.