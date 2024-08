Santo-angelenses ocupam grandes cargos em Federação Nacional de Distribuição

A partir de agosto, a Federação Brasileira das Associações dos Distribuidores dos Produtos HEINEKEN Brasil (Febradisk) ganha uma nova diretoria presidida pelo empresário Matheus Debacco, para um mandato de dois anos, podendo ser reeleito para igual período.

Matheus é o CEO da Noroeste Bebidas, sediada no município de Santo Ângelo (RS), com filiais em Carazinho, Santa Maria e Bagé, atendendo 172 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, o empresário ocupou por 20 anos, a presidência da Associação dos Distribuidores dos Produtos HEINEKEN Brasil da Região Sul (ADISH-SUL).

Outra novidade trazida pela Febradisk é a presença de Adelita Rauber como executiva. Antes, a profissional, que também é residente de Santo Ângelo, já ocupava a Diretoria de Comunicação e Eventos da mesma Federação, tendo contribuído, inclusive, na produção de quatro convenções nacionais da cervejaria.

Matheus promete seguir dando continuidade ao trabalho realizado nos últimos quatro anos, quando ocupou a vice-presidência da Febradisk: “Para mim, esse é um desafio muito grande, mas vamos seguir alinhados com os propósitos da rede de revendas e da HEINEKEN Brasil”.

Já Adelita afirma que, “para seguir com a missão da companhia, em colocar nossa estrela em cada copo e coração brasileiro, devemos unir forças e não medir esforços, assim como já fizemos desde que iniciei a minha trajetória na Febradisk”.

A Febradisk está presente em 17 estados do Brasil, intermediando a atuação dos distribuidores junto a HEINEKEN Brasil, promovendo qualificação profissional a 9000 colaboradores de todos os seus associados e distribuindo mais de 11,1 milhões de hectolitros de bebidas por ano. Para isso, soma 128 revendas associadas, totalizando 4600 veículos, entre automóveis, motos e caminhões, além de manter importantes projetos, como a Revista, Universidade Febradisk e Central de Compras.