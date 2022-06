Óleo saturado de fritura é transformado em desmoldante e sabão

Óleo saturado de fritura usado em aproximadamente 40 estabelecimentos localizados em Santo Ângelo e o óleo doméstico deixado em dois pontos de recolhimento implantados no município é transformado em sabão artesanal e em agente desmoldante de artefatos de concreto para a construção civil. Essa transformação e trabalho de coleta é realizado pela Reco Óleo, empresa licenciada para esta atividade e com sede na cidade de Horizontina.

Em Santo Ângelo a rotina de recolhimento é feita no intervalo de aproximadamente 20 dias e a média mensal está em torno de 1500 a 2000 litros recolhidos todos os meses. Além de um caminhão que visita restaurantes, padarias supermercados recolhendo óleo saturado, os moradores também podem contribuir neste processo de transformação. A cada um litro de óleo de cozinha levado até o SENAC (com sede no complexo Adhara ) ou no Mini Mercado UNI, localizado na rua Universidade das Missões (próximo da URI) a pessoa tem direito a um barra de sabão feito a partir deste material.

O Engenheiro Ambiental responsável pela empresa Felipe Saviczki , explica que a empresa recolhe óleo saturado nos municípios da fronteira oeste, norte e na região das missões, “de Iraí até Uruguaiana a Reco Óleo recolhe 30 mil litros de óleo por mês, informou.

Além disso, mantém cerca de 70 pontos de entrega voluntária, nestes locais que foram implantados em escolas e supermercados, as pessoas levam o óleo doméstico na garrafa PET e ganham barras de sabão. O nome deste programa desenvolvido pela empresa Reco Óleo se chama ‘Óleo reciclado, meio ambiente preservado’ esclareceu Felipe, que na tarde de quinta-feira, dia 09, esteve em Santo Ângelo para efetuar o recolhimento de óleo e conversou conosco.

Todo esse óleo passa por um processo de transesterificação, no qual, resulta em uma parte de glicerina usada para confeccionar sabão e outra para a produção do desmoldante usado na indústria de produção de artefatos de cimento, o produto contribui para não corroer a forma e o cimento não grudar, mais ou menos como nas formas de bolo. Segundo o engenheiro ambiental o processo de transformação do óleo é semelhante ao utilizado na produção de Biodiesel.

Texto, edição e fotos – Marcos Demeneghi