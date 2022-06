Becker Supermercado é inaugurado na zona norte de Santo Ângelo

O Becker Supermercado foi inaugurado no cruzamento da Rua Marechal Floriano com a AV. Salgado Filho, no antigo local da concessionária da Ford em Santo Ângelo. O prédio foi remodelado em nove meses e oito dias e oferta 2000m² de área construída. O supermercado possui ambiente climatizado, estacionamento coberto para 70 veículos. Além dos produtos alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas, o empreendimento dá destaque para a padaria, açougue e adega e terminal bancário de autoatendimento.

A cerimônia e descerramento da fita inaugural do Becker Supermercado contou com a presença da família empreendedora (Becker) colaboradores, autoridades, inclusive o prefeito Municipal Jacques Barbosa, bem como, um grande público e a imprensa local.

Maico Becker representou a família, durante a sua fala compartilhou como surgiu a proposta deste empreendimento, disse que foi entre o preparo e a degustação de uma carne gorda e boa bebida, que a ideia do Becker Supermercado ganhou vida. Neste diálogo familiar, que se decidiu ofertar setores de destaque como a adega com vinhos que reúne marcas de mais de 10 países, o açougue que foi projetado para ofertar o melhor em carnes, além da padaria com pão quente a toda hora. O Mercado terá cartão próprio, terminal bancário de autoatendimento.

Maico Becker relembra que foram exatamente 9 meses e oito dias para o supermercado ficar pronto, um desafio enorme mas que, na sua opinião, valeu a pena, “uma loja linda, moderna, acolhedora e construída com muito primor” concluiu o empreendedor.