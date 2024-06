Banrisul repassa 60 computadores para o município

A Superintendência Noroeste do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) doou 60 computadores com monitor e teclado para o Governo Municipal. O repasse aconteceu na última quinta-feira, dia 20, no Almoxarifado da Prefeitura de Santo Ângelo, pelo superintendente Fouad Fábio Said e o gerente-geral da agência local, Joselmar Grzybowski, gerente-adjunto Cassiano Tocolini, ao prefeito Jacques Barbosa e ao secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Jânio Bones.

Os equipamentos estavam sendo utilizados na agência, foram formatados, estão em plenas condições de uso e, segundo Fouad, foram disponibilizados pelo Banrisul por meio do Programa Sustentare do Governo do Estado e da Procergs, contemplando a destinação social, segura e responsável. Em sua manifestação o superintendente afirmou que a doação reforça a parceria da instituição Banrisul com o município de Santo Ângelo.

O prefeito Jacques Barbosa agradeceu o gesto de doação da instituição e a parceria e informou que dez computadores serão destinados para utilização em setores da prefeitura e 50 para reforço aos laboratórios de informática das escolas da rede pública municipal.