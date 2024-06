Audiência pública debate proposta de contrato com a Corsan

O Governo Municipal promoveu uma audiência pública para apresentar à comunidade a minuta do contrato de concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário entre o município e a Corsan/Aegea. O prefeito Jacques Barbosa destacou a importância de ouvir a comunidade e explicou que o novo contrato é necessário devido à privatização da Corsan. O valor inicial oferecido pela Corsan foi considerado baixo, então o prefeito optou por um valor distribuído ao longo de dez anos com correção pelo INPC, destinando os recursos para obras de saneamento, especialmente para drenagem pluvial e ampliação da rede de esgoto em áreas críticas da cidade.

O contrato prevê o pagamento de R$ 12.630.000,00 em 2024, com parcelas anuais nos próximos dez anos. A Corsan também se comprometeu com obras prioritárias, como estações elevatórias e esgotamento sanitário em diversos bairros até 2029. Além disso, a proposta visa aumentar o abastecimento de água em áreas rurais próximas à zona urbana, como no Antero Rosa, Barca dos Gabriel, Barra do São João, Linha Picadinha, Linha Dewes e Parque das Oliveiras.

Após a audiência pública, o Governo Municipal irá formatar o projeto de lei que será enviado para a apreciação e deliberação da Câmara de Vereadores. A reunião contou com a presença de autoridades locais, incluindo vereadores, secretários municipais e representantes da Corsan/Aegea.