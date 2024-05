Vereadores se reuniram para definir ações de arrecadação e doações às vítimas das enchentes

Na última terça-feira, dia 7, o presidente do Legislativo, Felippe Terra Grass (PDT) reuniu-se com o vice-presidente Vando Ribeiro (PSDB) e vereadores João Cardoso (UNIÃO), Nerison Abreu (PL), Nivaldo Langer – Nene (PP), Gilberto Corazza (PT), Elias Queirós (REPUBLICANOS) e Lucia Lima (MDB), para definir ações de arrecadação e doações às vítimas das enchentes que atingem o estado.

Na oportunidade, foi definido que o prédio do Legislativo será um ponto de recebimento e coleta de doações, assim como motoristas e carros da Câmara ficarão à disposição para realizar o transporte das doações até o Poder Legislativo.

O telefone oficial da Câmara de Vereadores: (55) 3313-2315, fica à disposição da comunidade para solicitar a coleta de doações.

O presidente Felippe Terra Grass (PDT) fez apelo à comunidade santo-angelense, servidores e vereadores para que realizem as doações, especialmente de água mineral, materiais de limpeza e higiene pessoal. O Poder Legislativo de Santo Ângelo reforça que o Centro Municipal de Eventos (antigo SESI) também está com ponto de recebimento de doações, triagem e logística de transporte para arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Estado, com funcionamento das 9 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia, inclusive no final de semana.