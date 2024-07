URI SANTO ÂNGELO LANÇA DOUTORADO EM ENSINO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

A URI Santo Ângelo realizou, no final da tarde desta segunda-feira(22), o lançamento oficial do Doutorado em Ensino Científico e Tecnológico. O evento, considerado histórico para a instituição, contou com a presença de diversas autoridades e membros da comunidade acadêmica.

Estiveram presentes na cerimônia a Diretora Geral Berenice Wbatuba, o Diretor Acadêmico Carlos Lemos, a chefe da Divisão Administrativa da 14ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) Lili Elaine Steinke, a Secretária Municipal de Educação Eliane Carpes, o coordenador do Mestrado e Doutorado em Ensino Científico e Tecnológico, João Krause, além de membros do conselho de Campus, coordenadores dos cursos de graduação, professores do Mestrado, mestrandos e a imprensa local.

A Diretora Berenice agradeceu a presença de todos e expressou a felicidade da URI Santo Ângelo com essa conquista reconhecida pela CAPES.

“A URI Santo Ângelo está muito feliz com essa enorme conquista, que demonstra que a universidade está no caminho certo com seu trabalho, envolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão”, afirmou.

Ela destacou que a instituição tem como objetivo preparar profissionais para carreiras de base intelectual, científica e técnica, e que o novo doutorado reflete a excelência acadêmica dos cursos de graduação e dos programas Stricto Sensu.O coordenador do PPGEnCT, Dr. João Krause, fez uma retrospectiva do Programa de Pós-Graduação em Ensino Científico e Tecnológico da URI Santo Ângelo, que está completando 15 anos. Ele ressaltou que este é o primeiro doutorado na área de ensino na região Missões/Noroeste do Rio Grande do Sul.

Dr. Krause destacou que a proposta do doutorado é voltada para a formação de professores, oferecendo uma oportunidade ímpar de aprimoramento não apenas para docentes da rede pública e privada, mas para todos os interessados na evolução do ensino. O programa abrange as áreas de Ciências, Saúde e Tecnologias, ampliando o escopo de formação e pesquisa.

Conforme o cronograma de implantação do doutorado, a primeira turma está prevista para iniciar em março de 2025, com o edital de seleção sendo lançado no começo de setembro de 2024, oferecendo seis vagas.

O coordenador João Krause reforçou que esta conquista é um passo importante para a instituição e para a comunidade acadêmica, consolidando a URI Santo Ângelo como um polo de excelência em educação e pesquisa.

A URI Santo Ângelo, através de seus Programas Stricto Sensu, passa a oferecer agora dois Doutorados (Direito e Ensino Científico e Tecnológico) e três Mestrados (Direito, Gestão Estratégica de Organizações e Desenvolvimento, e Ensino Científico e Tecnológico).

Este novo doutorado não apenas eleva o patamar da URI Santo Ângelo, mas também proporciona um impacto positivo no desenvolvimento educacional e científico da região, oferecendo novas oportunidades de formação e pesquisa para professores e profissionais interessados em contribuir para a evolução do ensino.

Este lançamento marca um momento significativo para a URI Santo Ângelo, reafirmando seu compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento da educação e pesquisa na região.