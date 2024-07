Curso de Direito da URI cria comissão para preparação de alunos para concurso e OAB

Na segunda quinzena de junho, ocorreu a primeira reunião da Comissão para Implementação de Curso de Aperfeiçoamento para Concursos Públicos, OAB e ENADE do Curso de Graduação em Direito da URI Santo Ângelo.

A Comissão é composta pela Coordenadora do Curso, professora Janete Rosa Martins, Dra. Rosângela Angelin, Dr. Osmar Veronese, Mestra Luana Maíra Moura de Almeida e por alunos do 7º, 8º e 9º semestres, representados por Jonathan Rodrigues de Oliveira, Mariana Nunes Cargnelutti e Morgany de Vargas Juzwiak Cordeiro.

Durante a reunião, a equipe docente e os alunos estabeleceram objetivos comuns visando alcançar bons resultados nos segmentos de concursos públicos, OAB e ENADE.

Janete Rosa Martins, Coordenadora do Curso, destacou que diversas atividades já foram implementadas anteriormente, fruto de muitos esforços, demonstrando a disponibilidade e o comprometimento da equipe docente.

A professora Rosângela Angelin ressaltou a importância da participação dos acadêmicos no planejamento das atividades de aprimoramento, afirmando que essa colaboração é essencial para o sucesso esperado.

Já a professora Luana Maíra Moura de Almeida complementou, enfatizando que “não há nada tão bom para uma professora como ver um aluno ou aluna prosperar”.

Neste primeiro encontro, os alunos puderam expressar suas aspirações e expectativas, permitindo que ações planejadas para o próximo semestre sejam alinhadas com essas metas.

Como primeira atividade realizada pela Comissão, foi reeditado um material de estudo contendo questões da área do Direito, voltadas para a OAB, Concursos Públicos e ENADE, amplamente comentadas pelos professores da instituição, em uma versão atualizada.

A união entre professores e alunos visa a realização de um trabalho conjunto e eficiente, com a expectativa de alcançar excelentes resultados. A Comissão continuará a se reunir e planejar atividades que atendam às necessidades e expectativas dos alunos, sempre com o objetivo de proporcionar um ensino de qualidade e preparar os acadêmicos para os desafios futuros.