Fantasia e talento: estudantes da URI revivem filmes de animação

A Escola da URI realizou sua tradicional Noite de Talentos na sexta-feira, dia 12, em uma noite marcada pelo frio intenso.

O evento ocorreu no ginásio de esportes da Universidade, que estava decorado com um cenário digital impressionante, incluindo um painel de LED.

Os familiares dos estudantes compareceram em grande número, lotando as arquibancadas para prestigiar e aplaudir as apresentações.

O tema deste ano foi “Filmes de Animação”, envolvendo alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Médio.

As apresentações foram coordenadas pelos professores e pela coordenação pedagógica da escola, e contaram com a presença do diretor da Escola da URI, Cristiano Weber, e da Diretora-Geral da URI, Berenice Wbatuba, que elogiaram o desempenho e a beleza das performances dos estudantes.

As apresentações seguiram a seguinte ordem: Turma 110 – Minions: A Origem de Gru, turma 120 – Hotel Transilvânia, turma 130 – Sing, turma 140 – Toy Story, turma 150 – Monstros S.A., turma 160 – UP: Altas Aventuras, turma 161 apresentou Zootopia, turma 170 – Elsa – Frozen, turma 171 – Shrek, turma 180 – Madagascar, turma 190 – Rio, turma 211 – Divertidamente, a turma 221 apresentou, Viva: A Vida é uma Festa, turma 222 – Moana e a turma 231 fez a encenação do desenho Kung Fu Panda.

A Noite de Talentos da Escola da URI foi, sem dúvida, um evento memorável, que destacou a criatividade e o talento dos estudantes, além de fortalecer os laços entre a escola e a comunidade.