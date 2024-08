Alunos do programa RS Qualificação recebem certificado

Na última quarta-feira, 17, o Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Felippe Terra Grass, participou da cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos alunos do programa RS Qualificação. O evento, realizado no Centro Municipal de Cultura de Santo Ângelo, foi uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal.

O programa RS Qualificação ofereceu cinco cursos gratuitos, ministrados no SENAC, abrangendo áreas como cuidados com idosos, ilustração de cards e atendente de farmácia, entre outros. Ao todo, 80 alunos receberam seus certificados, estando agora aptos a atuar em suas respectivas áreas.

O Presidente do Legislativo Santo-angelense, Felippe Terra Grass, destacou a importância da qualificação profissional para a comunidade. “A qualificação é uma ferramenta essencial para abrir portas na carreira profissional, gerando oportunidades e inserindo esses profissionais no mercado de trabalho. Isso não só melhora a qualidade de vida dos indivíduos, mas também fortalece nossa comunidade como um todo”, afirmou o presidente da Câmara.

A entrega dos certificados foi marcada por momentos de emoção e celebração, refletindo o esforço e a dedicação dos alunos ao longo dos cursos. A iniciativa demonstra o compromisso da Câmara de Vereadores de Santo ngelo em apoiar programas que promovam o desenvolvimento profissional e social da população.