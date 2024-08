As boas-vindas aos acadêmicos da Educação Física da URI

Na noite da última quarta-feira, dia 14, a coordenação do curso de Educação Física organizou um evento de recepção para os acadêmicos, marcando o início do segundo semestre de 2024. O encontro ocorreu no auditório do prédio 13 e proporcionou um momento enriquecedor de troca de experiências.

A professora e psicóloga Lizete Dieguez Piber foi a convidada especial da noite, conduzindo uma palestra sobre competências socioemocionais. Durante sua apresentação, Lizete abordou a importância dessas competências, explicando como e por que elas são necessárias, as diversas formas em que se manifestam e os impactos que produzem nas pessoas.

Lizete enfatizou que o desenvolvimento das competências socioemocionais está intrinsecamente ligado à capacidade de lidar com as emoções de maneira madura. Ela trabalhou com os alunos temas como sentimentos, sonhos, obstáculos e a prática necessária para a realização dos sonhos. A professora destacou que entender e gerenciar emoções é fundamental para o crescimento pessoal e profissional.

A coordenadora do curso de Educação Física, Cinara Valency Enéas Murmann, ressaltou a importância do encontro para sensibilizar os alunos sobre o desenvolvimento social e emocional.

Segundo Cinara, esse desenvolvimento é essencial para que cada indivíduo possa compreender melhor o outro e aprofundar as relações interpessoais.

“O encontro serviu para sensibilizar os alunos para o desenvolvimento social e emocional que atinge a todos com muita intensidade, sendo necessário que cada ser humano tenha maturidade para poder compreender melhor o semelhante, aprofundando as relações”, afirmou a coordenadora.

O evento foi um sucesso, proporcionando aos acadêmicos uma visão mais ampla sobre a importância das competências socioemocionais no contexto educacional e na vida cotidiana.

A iniciativa da coordenação do curso de Educação Física demonstra um compromisso contínuo com a formação integral dos alunos, preparando-os não apenas academicamente, mas também emocionalmente para os desafios futuros.