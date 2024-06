URI Promove Reunião para Organização da I Olimpíada Missioneira de Robótica

Na última quinta-feira, dia 13, a URI Santo Ângelo sediou uma importante reunião para tratar da organização da I Olimpíada de Robótica. O encontro contou com a presença de diversos profissionais e estudantes comprometidos com o desenvolvimento da educação tecnológica na região.

Participaram da reunião a professora Karlise Soares Nascimento e os alunos Leandro Ventura Farias e Camilla Luisa Rustick Fanzlau, do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal Farroupilha. Representando a equipe da URI, estiveram presentes o professor Denilson Rodrigues da Silva, Romulo Madrid de Mello, a acadêmica do curso de Ciência da Computação Flávia Figueiró, e a coordenadora do projeto, professora Cristina Paludo Santos.

Durante a reunião, foram discutidos detalhes organizacionais essenciais para a realização da Olimpíada, que promete ser um marco na promoção da robótica e das ciências exatas entre os estudantes da região. Um dos momentos mais aguardados do encontro foi a entrega dos kits de robótica. Esses kits serão utilizados pelos acadêmicos para se prepararem adequadamente, de modo a poder atender e orientar as equipes das escolas participantes da competição.

A I Olimpíada Missioneira de Robótica busca incentivar o interesse dos jovens pela ciência e tecnologia, além de promover a inclusão digital e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho do futuro. A iniciativa também visa fortalecer a colaboração entre diferentes instituições de ensino, proporcionando uma rica troca de conhecimentos e experiências.

A professora Cristina Paludo Santos destacou a importância da Olimpíada para a comunidade acadêmica e para as escolas da região: “Esta é uma oportunidade única para nossos alunos aplicarem na prática o que aprendem em sala de aula e para as escolas desenvolverem projetos inovadores. Estamos muito animados com o potencial transformador desta Olimpíada.”

Com a entrega dos kits e o entusiasmo dos participantes, a expectativa é que a I Olimpíada Missioneira de Robótica seja um sucesso, contribuindo para o avanço da educação tecnológica e inspirando futuros profissionais na área da computação e robótica. O projeto da I Olimpíada Missioneira de Robótica, desenvolvido pela URI Santo Ângelo e pelo IFFar Santo Ângelo, possui total apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq.