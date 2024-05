URI abre inscrições para o vestibular de inverno 2024

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) campus Santo Ângelo, abriu no último dia 20 de maio, o período de inscrições para o Vestibular de Inverno 2024. Os interessados têm até o dia 13 de junho para se inscreverem através do site oficial: vestibular.uri.br. Para o campus de Santo Ângelo, o vestibular oferece vagas nos seguintes cursos: Administração, Direito e Engenharia Civil.

Além disso, há vagas remanescentes do processo seletivo vestibular de inverno/2024 para os seguintes cursos: Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia e Psicologia.

Os candidatos podem optar por duas modalidades de avaliação:

Prova on-line: A prova, que consiste em uma redação, será aplicada no dia 16 de junho, às 14h. Os candidatos terão um prazo de 3 horas para desenvolvê-la.

Nota do ENEM: Podem ser utilizadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizadas entre os anos de 2018 a 2023. A prova única consistirá em uma redação, avaliada da seguinte forma: REDAÇÃO PONTOS CONTEÚDO – abordagem do tema e argumentatividade 400 pontos; ESTRUTURA – organização do texto e dos parágrafos 300 pontos e EXPRESSÃO LINGUÍSTICA – domínio da norma padrão da escrita 300 pontos, totalizando 1000 pontos.

Os resultados, incluindo os candidatos que optarem pela nota do ENEM, serão divulgados no dia 18 de junho, às 10h30min, no site do vestibular. Os aprovados iniciarão as aulas juntamente com os demais alunos no início do segundo semestre.

Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse o site www. san.uri.br ou vestibular.uri.br.