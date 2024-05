Sede da Smed levará o nome de Dálcio Otelon Mallmann

Na última segunda-feira, dia 20, o prefeito Jacques Barbosa sancionou a lei que denomina de “Professor Dálcio Otelon Mallmann” a sede da Secretaria Municipal de Educação (SMEd).

O chefe do executivo assinou a sanção e entregou uma cópia à viúva do homenageado, professora Odila Mallmann, ao lado do vereador Gilberto Corazza, autor da proposta aprovada pela Câmara de Vereadores. O vice-prefeito Volnei Teixeira e o secretário Jânio Bones (Governo e Relações Institucionais) acompanharam o ato. Dálcio foi professor do Colégio Missões, da URI, membro do CPERS e coordenador regional de Educação, cargo que ocupava quando faleceu em 11 de agosto de 2001, aos 60 anos.