Novo escritório da M&Digital – Agência de Infoprodutos e da Franquia Evolua Mentoria é inaugurado em Santo Ângelo

O escritório físico da M&Digital e da Evolua Mentoria em Santo Ângelo inaugura um novo momento para profissionais liberais e empresários que querem impulsionar a carreira digital na internet ou, simplesmente, dimensionar corretamente a marca de suas empresas no mundo dos negócios digitais

A dupla de especialistas em marketing digital, Patric Duarte e Daiane Martins, atuam desde 2020 assessorando e inserindo profissionais liberais em seus nichos de negócios na internet, tendo fundado sua própria agência de infoprodutos, a M&Digital. Agora, com a Evolua Mentoria, a agência amplia seu alcance, atendendo também o público empresarial, incluindo pequenas, médias e grandes empresas.

A nova sede física foi inaugurada na última quinta-feira, dia 19 de julho em Santo Ângelo e deve surpreender quem está procurando uma agência para qualificar o marketing digital de seus negócios. Tanto a infraestrutura do espaço, quanto a proposta de soluções, oferece mais possibilidades de integração com a população e ainda melhorar o suporte aos clientes de todo o Brasil.

A proposta também pode ser resumida na frase “rompendo barreiras do mundo físico para o digital”. A união da M&Digital com a Evolua Mentoria ocorreu para ampliar o tipo de público atendido, antes a agência assessorava profissionais liberais em plataformas de cursos on-line, mas agora, todo o universo do marketing digital estará ao alcance de empreendedores com a assessoria da Evolua Mentoria.

Mas afinal, o que é a Evolua Mentoria?

A Evolua Mentoria é uma agência de marketing digital que promete gestão de tráfego pago, gestão de redes sociais, criação de mídias digitais, de logotipos, identidade visual, criação de sites, criação de lojas digitais, landing page, consultoria, mentoria, palestras, treinamentos on-line, entre outros serviços.

Patric e Daiane contam que a Evolua está presente em mais de 100 cidades no Brasil, atende mais de 25 mil empresas e possui três mil alunos. O sonho da dupla é ajudar profissionais liberais e empreendedores individuais a prosperarem e dobrarem o seu faturamento a partir das ferramentas digitais.

A dupla abraça agora novos públicos e um novo momento em suas vidas. A franquia da Evolua Mentoria conta com colaboradores instalados na sede localizada na Travessa Mauá em Santo Ângelo, mas também, editores que trabalham home office em outros estados brasileiros.

Sonhadores que são, Patric Duarte e Daiane Martins, querem impulsionar ainda mais a atuação conquistanto novos públicos, inclusive localmente, assessorando pessoas da comunidade, cumprindo com uma função social. Por isso, o escritório está montado com sala de reuniões, estações de trabalho, local para gravação de podcast, ou broadcast, realização de workshops, treinamentos, entre outras ações que prometem ajudar as pessoas a romperem as barreiras físicas ao ampliarem seus negócios no mundo digital.