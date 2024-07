Reajuste no preço dos combustíveis

O preço médio do litro da gasolina subiu 2% nos postos de combustíveis do Brasil na última semana, conforme divulgado pelo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na última quarta-feira, dia 17. O aumento segue o reajuste anunciado pela Petrobras, que elevou o preço de venda do combustível para as distribuidoras.

O levantamento da ANP, referente à semana de 7 a 13 de julho, aponta que a gasolina foi comercializada, em média, a R$ 5,97, o que representa um aumento de 2,05% em relação ao valor de R$ 5,85 registrado na semana anterior. O preço máximo encontrado nos postos chegou a R$ 7,99.

O etanol também registrou alta, com o preço médio subindo para R$ 3,96, um aumento de 2,59% frente aos R$ 3,86 da semana passada. O valor mais alto identificado pela ANP para o etanol foi de R$ 5,99.

O litro do diesel teve um aumento mais modesto, passando a custar em média R$ 5,94, o que representa uma elevação de 0,68% em comparação aos R$ 5,90 da semana anterior. O preço máximo encontrado foi de R$ 7,82.

Reajuste da Petrobras

O último ajuste de preço da gasolina realizado pela Petrobras antes desse aumento ocorreu em outubro de 2023, quando houve uma redução de R$ 0,12 no valor do litro.

Política de Preços da Petrobras

Desde maio de 2023, a Petrobras alterou sua política de preços, abandonando a política de paridade internacional (PPI), que ajustava os preços dos combustíveis com base nas variações do dólar e na cotação do petróleo no mercado internacional. A nova política estabelece um intervalo entre o maior preço que um comprador está disposto a pagar e o menor valor que a Petrobras pode praticar mantendo a lucratividade. Vale destacar que os preços nas bombas são impactados não apenas pelos reajustes da Petrobras, mas também pelos impostos e pela margem de lucro das distribuidoras e revendedoras.

Em Santo Ângelo

Confira o levantamento realizado pela equipe de reportagem do JOM ontem, dia 19, para o preço da gasolina comum em cinco postos de combustíveis da cidade. Cabe destacar que alguns postos oferecem descontos caso o cliente possua o aplicativo do posto.

Posto Santa Terezinha R$ 6,29

Posto do Alemão R$ 6,29

Posto Uggeri R$ 6,23

Posto Eagle R$ 6,11

Posto Prime R$ 6,11