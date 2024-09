Termina sexta-feira o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda em 399 municípios gaúchos

Termina na próxima sexta-feira o prazo para os contribuintes – dos 399 municípios atingidos pela enchente – acertarem as contas com o leão.

A medida faz parte do pacote de ações que beneficiaram o Rio Grande do Sul após a enchente história ocorrida em maio de 2024. Em relação ao imposto de renda, além da ampliação do prazo, todos os contribuintes foram priorizados nos lotes de restituição.

Até o dia 28/08, 95% das declarações esperadas no Rio Grande do Sul já tinham sido transmitidas, o que corresponde a 2.867.507 declarações. Entretanto, na capital gaúcha a entrega está mais lenta: 12% das declarações esperadas em Porto Alegre ainda não foram transmitidas.

No site da Receita Federal é possível acompanhar a entrega das declarações com atualização diária dos dados por município.

Atenção ao prazo :

O prazo final para entrega é dia 30/08 (sexta-feira) e não no dia 31/08.

A recomendação é utilizar a declaração pré-preenchida, principalmente para evitar erros de digitação causados pela pressa. A responsabilidade pelas informações, ainda que utilizando a pré-preenchida, é do contribuinte, que deve conferir as informações apresentadas e, se for o caso, corrigi-las, mas o processo de conferência em muitos casos é bem rápido.

Fonte: Receita Federal