Preço da carne bovina recua 12% em um ano no RS

Uma das principais proteínas no prato das famílias, a carne segue apresentando valores mais baixos no Rio Grande do Sul. O preço médio da carne bovina acumula queda de 12,02% em um ano, comparando setembro de 2024 com o mesmo mês do ano passado.

O dado faz parte de índice apurado pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Maior oferta do produto e consumo interno que não acompanha esse salto estão entre os principais pontos que explicam cortes mais em conta, segundo especialistas.

O levantamento do NESpro aponta que os cortes vazio, contrafilé e filé mignon apresentaram as maiores reduções de preços no período — entre 17,17% e 16,31%. A pesquisa é realizada nos principais mercados consumidores de carne bovina do Rio Grande do Sul. A maior parte do levantamento ocorre em Porto Alegre, que abriga a maior parcela do consumo desse produto em termos percentuais.

Os preços dos cortes apresentados no estudo são uma média de todas as consultas no varejo. Por exemplo, consumidores podem achar determinado corte com valores diferentes, distante da média para cima ou para baixo, dependendo do local de compra e da região. O economista-chefe da Federação da Agricultura do RS (Farsul), Antônio da Luz, afirma que a queda nos preços ocorre diante da intensificação do momento atual do ciclo pecuário. Os produtores aumentaram o número de abates, incluindo as matrizes no processo em um ambiente onde o boi está com preço menor. “O que estamos vivendo é o reflexo do ciclo pecuário. Onde a gente tem um volume de abates mais elevado do que a demanda. Assim, os preços ficam mais baixos.” ANTÔNIO DA LUZ Economista-chefe da Farsul

Empobrecimento