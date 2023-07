Veiga Materiais Elétricos: Tudo começou, de obra em obra, com uma bicicleta

A Veiga Materiais Elétricos é reconhecida como uma das mais importantes varejistas do ramo de material de construção no Rio Grande do Sul. Conheça, por meio de uma breve narrativa, a trajetória de João Veiga, que na década de 70, montado em uma bicicleta, se deslocava entre obras para prestar serviços de instalação elétrica, naquele tempo, era sócio dos irmãos Paulo e Lídio Veiga.

Há cerca de 46 anos atrás (em 1977), com uma bicicleta e muita vontade de trabalhar e prosperar, João Veiga e os irmãos, Lídio e Paulo, prestavam serviços de instalação elétrica na cidade de Santo Ângelo. João relembra que, dois anos depois, ainda na década de 70, já havia selado uma sociedade com os irmãos e para dar conta da organização dos materiais elétricos usados no dia-a-dia, montou as primeiras prateleiras em madeira rústica.

O trabalho dos irmãos Veiga só ganhou confiança, a união entre a eletrificação e o comércio de produtos constituiu uma fórmula de sucesso e prosperidade. O trabalho de destaque permitiu a abertura de uma rede regional de lojas de material elétrico, inclusive em outras cidades da região – Cerro Largo, Santa Rosa, Três Passos, um escritório em São Borja e Santiago, um posto de gasolina e uma metalúrgica para produção de caixas metálicas. Nesse tempo, a sociedade agregava 200 colaboradores.

Foi então que os irmãos começaram um processo de independência, Lídio e Paulo seguiram mais voltados ao ramo das instalação de redes e João continuou sendo uma referência no fornecimento de materiais elétricos na cidade de Santo Ângelo e região.

Hoje a Elétrica Veiga LTDA continua sendo uma empresa familiar, a sociedade do João é com seus filhos, Douglas e Paula, com a colaboração do Leandro. A Veiga Materiais Elétricos se tornou uma das mais confiáveis e importantes varejistas de material elétrico do Rio Grande do Sul.

Recente pesquisa realizada pela ANAMACO – Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, divulgou a pesquisa anual que realiza para apurar os mais confiáveis e importantes varejistas do Brasil. Para a satisfação do João Veiga, são 123 empresas na lista gaúcha e o Veiga Materiais Elétricos, neste ano, ocupa a 51ª posição, sendo a única empresa de materiais elétricos de Santo Ângelo nessa lista. João lembra que, inclusive, as grandes redes (nacionais e gaúchas) de lojas estão neste ranking.

Na última semana a equipe do João postou nas redes sociais que essa é uma das pesquisas mais confiáveis do mercado, com índice de acerto de 95% e o ranking conta com grandes nomes do setor e marcas de renome no cenário gaúcho. “Por isso, é ainda maior nossa alegria de figurar novamente entre os melhores do RS”.

Esse reconhecimento contribui para que a marca Veiga Materiais Elétricos seja cada vez mais reconhecida entre clientes e fornecedores. Um símbolo de confiança e boa relação nesse universo do varejo de material de construção.