Sicredi União RS/ES inaugura novo espaço para agência Santo Ângelo Centro

Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, levando os benefícios de uma cooperativa de crédito aos municípios onde está presente, a Sicredi União RS/ES, uma das 104 cooperativas do Sistema Sicredi, inaugura hoje, 19 de julho, a agência Santo Ângelo Centro, que está no município de Santo Ângelo/RS há 43 anos. “Esse momento é feito de pessoas para pessoas. E, elas, são a principal razão de nossa existência, desde colaboradores, associados e comunidade. Estamos muito entusiasmados com essa entrega que tem como objetivo principal atender melhor as pessoas, além de representar o contínuo crescimento da Cooperativa, gerando desenvolvimento local para todos prosperarem”, ressalta Fernando Haas, diretor executivo da Sicredi União RS/ES.

O novo espaço, de mais de 2 mil m², está localizado na Rua Antunes Ribas, 1655, esquina com a Marquês de Tamandaré, e visa oferecer melhor atendimento aos associados e à comunidade com espaços amplos, modernos e aconchegantes, oferecendo conforto, proximidade e interação. Além disso, oferece salas de reunião para uso dos associados, espaços café, estacionamento com 30 vagas e a agência possui geração de energia fotovoltaica. Ivan Hentges, gerente da agência Santo Ângelo Centro, falou sobre a importância deste novo ambiente. “Estamos muito felizes com a nova casa e isso demonstra a pujança do cooperativismo, o quanto o Sicredi acredita na comunidade de Santo Ângelo e o quanto os associados santo-angelenses vem acreditando no sistema cooperativo do Sicredi. Há muito potencial a comunidade tem e o quanto ainda podemos fazer para continuar a contribuir com o desenvolvimento local, tornando a sociedade mais próspera”, afirma Ivan.

Sidnei Strejevitch, presidente da Sicredi União RS/ES, fala sobre a importância de ter as pessoas no centro, ou seja, verdadeiramente entender as diferentes realidades, desafios e sonhos para oferecer a solução ideal – dos colaboradores aos associados e dos associados à comunidade, sendo um dos valores para gerar prosperidade. Ele também ressalta o potencial de desenvolvimento do cooperativismo: “Ao olhar para nossos 111 anos de Sicredi União RS/ES percebemos o quanto a nossa história com desafios e mudanças foi necessária para estarmos hoje com uma cooperativa sólida, atendendo mais de 240 mil associados e com atuação nas regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul e região Sul do Espírito Santo. Ficamos felizes de estar cada vez mais presentes na vida dos associados e da comunidade, com olhar para o desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento, só é possível pelo modelo de negócios cooperativo, que mantém os recursos gerados na região onde está inserida, investindo nos municípios por meio de ações sociais, oferecendo uma gama completa de soluções financeiras e distribuindo os resultados entre os associados”, enfatizou Sidnei.

Em Santo Ângelo temos mais três agências: a Agência Bairro Pippi, localizada na Avenida Sagrada Família, 1038, a Agência Getúlio Vargas, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1611 e a Agência Santo Ângelo Custódio, localizada na Avenida Brasil, 399, Sala União, junto à Prefeitura. Para estar cada vez mais à disposição os associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais de atendimento: aplicativo, internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados, atendimento via WhatsApp e Agência Digital.

A Sicredi União RS/ES possui mais de 240 mil associados, atuação em 61 municípios, sendo 39 municípios no Rio Grande do Sul e 22 no Espírito Santo e 66 agências, sendo 52 no Rio Grande do Sul e 14 no Espírito Santo. Além das pessoas, nossa solidez é representada por mais de R$7,54 bilhões em ativos; R$886,7 milhões de patrimônio e R$7,3 bilhões em recursos administrados.