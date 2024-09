Com foco na demanda mundial por IA, Estado terá investimento de R$ 3 bilhões em data center

Um investimento de R$ 3 bilhões deve colocar em operação, nos próximos dois anos, no Estado, um novo data center com capacidade sete vezes superior a atual disponibilidade de armazenagem e processamento de dados do Rio Grande do Sul.

O projeto, cujo protocolo de intenções foi assinado entre a empresa Scala e o governo gaúcho, na manhã desta quarta-feira (11), envolve, na primeira fase, a construção de um data center em Eldorado do Sul com capacidade para 54 megawatts.

Focado no aumento da demanda mundial por dados em razão da utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), o empreendimento tem potencial para gerar cerca de 3 mil empregos (dois mil nas obras e 1 mil na operação).

Além disso, a estimativa é de que outros R$ 4 bilhões sejam demandados nas cadeias envolvidas, seja a tecnologia, ou as vinculadas com o setor energético, uma vez que o principal insumo utilizado nos data centers é a energia elétrica.

Esse foi um dos fatores que, segundo o CEO da Scala, Marcos Peigo pesaram na hora de definir o local dos aportes. Segundo ele, além da localização estratégica, a disponibilidade de geração via fontes renováveis e a infraestrutura de conexões foram alguns dos diferenciais competitivos.

— O que nós nos comprometemos com o Estado hoje, que é um investimento de 3 bilhões da Scala, que se multiplica para cerca de 7 bilhões, quando vocês consideram todo o entorno, a construção, a geração de energia e tudo mais, é um investimento feito de um tamanho para atender o mercado local por uma década, incluindo esse suporte ao ConeSul – comentou, ao antecipar que a meta é tornar a área o primeiro distrito destinado ao processamento de dados de IA no Brasil.

— Este investimento de 3 bilhões, que vai entregar 54 megawatts, que já é um salto, em Porto Alegre, hoje o nosso site em Porto Alegre tem 4,8. A gente está fazendo um investimento de 10 vezes o tamanho de Porto Alegre, que ainda não está plenamente ocupado, entregando uma capacidade nessa única localidade de quase 7 vezes a soma de toda a disponibilidade do Rio Grande do Sul.

De acordo com o governador Eduardo Leite, além de um investimento consistente em uma das cidades mais afetadas pela enchente de maio, o anúncio serve de marco para o processo de dinamização e inserção da atividade econômica gaúcha na nova economia mundial, regida pela transição energética e tecnológica.

— Um anúncio de R$ 3 bilhões num município que foi duramente afetado é muito importante. Mas não é só isso. É um anúncio de 3 bilhões, num município que foi duramente afetado e que prenuncia, potencialmente, um sonho maior que pode chegar a meio trilhão de reais. A meio trilhão de reais se tudo isso se concretizar. E nós temos que ser ambiciosos — celebrou o governador.