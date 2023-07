Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano está em novo endereço

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) está em novo endereço e agora sua sede está localizada na antiga estrutura da Escola Estadual Dr. Sparta de Souza, na Avenida Getúlio Vargas, 270, Zona Sul. O prédio foi cedido pela Secretaria Estadual de Educação e adequado para sediar a estrutura administrativa da Secretaria, incluindo o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada.

Segundo o prefeito Jacques Barbosa o novo espaço dará ainda mais condições para que os servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano possam desempenhar o trabalho em prol da comunidade. O deputado estadual Eduardo Loureiro considera que a nova estrutura é mais condizente com a importância e a dimensão da Secretaria, espera que tenha reflexo nas ações, obras e serviços ofertados a população.

Em nome dos servidores da Secretaria, o diretor Antônio Cardoso, lembrou o histórico de atendimento do setor ambiental no serviço público de Santo Ângelo. Recordou que até 2007 eram apenas quatro servidores, quando na gestão do então prefeito Eduardo Loureiro foi realizado o primeiro concurso público, adquiridos equipamentos e efetivando o setor na sede em que funcionava até a última sexta-feira. Comentou sobre a reforma administrativa que mudou a estrutura da pasta, em 2020, ampliando a atuação no setor de obras, mas que o funcionamento se dá pela dedicação e competência dos 143 servidores que atuam na SEMMADU.

O secretário municipal, Francisco da Silva Medeiros, lembrou que a secretaria atua em varias frentes de trabalho. “São cerca de meio bilhão de reais em obras em investimentos, públicas e privadas, a serem entregues para a comunidade nos próximos meses”.

A promotora de Justiça, Paula Mohr, falou a respeito da parceria entre a Secretaria e o Ministério Público. “A cada trabalho desenvolvido em conjunto me sinto realizada na minha função, por estar atendendo demandas importantes da comunidade”.