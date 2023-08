Pesquisa científica envolve 300 parcelas de trigo no Campus da URI

Uma pesquisa para verificar a eficácia de fungicidas na cultura do trigo esta em andamento no campo experimental da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Nesta fase do ano, estão em análise cerca de 300 parcelas plantadas com trigo, mas, a pesquisa terá continuidade e também será realizada com outras espécies, como milho e soja.

O ensaio científico tem foco no controle de fungos e o desempenho de diferentes modalidades de uso de fungicidas. O experimento também leva em conta o microclima da região e suas peculiaridades, tendo em vista a efetiva contribuição com as tecnologias aplicadas na agricultura local.

A pesquisa é feita em parceria entre os campi da URI Santo Ângelo e Santiago, está sob a coordenação da Professora Giselda Ghisleni, coordenadora do curso e o Dr. Marcelo Madalosso. Além dos professores e alunos envolvidos, contribuem com o experimento empresas nacionais e multinacionais.

Segundo a assessoria de comunicação da Universidade, o projeto de pesquisa concentra-se na avaliação de produtos químicos e biológicos. O principal objetivo é identificar estratégias e técnicas mais eficazes no sentido de minimizar o impacto de doenças futuras que possam afetar a cultura do trigo.

“Ao conduzir esses ensaios, estamos gerando informações valiosas para os produtores locais”, afirma o professor Madalosso. “Essa colaboração entre a universidade e os produtores é de suma importância para garantir a entrega de produtos que desempenharão um papel vital não apenas na região, mas também no estado e no país.”

“Estamos comprometidos em fornecer soluções práticas e aplicáveis que atendam às necessidades específicas da nossa região”, enfatiza o professor Madalosso.

O foco atual na cultura do trigo é apenas o começo. Após a conclusão dessa etapa, o curso de Agronomia da URI irá direcionar seus esforços para a cultura da soja, continuando sua pesquisa sobre fungicidas e também expandindo sua investigação para a cultura do milho, que desempenha um papel crucial na região.