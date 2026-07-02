Olhares diferentes

Por Adelino Jacó Seibt

Se um pobre tiver um dos sapatos furados pelo desgaste, não tiver dinheiro para comprar um par novo, por isso precisa sair de casa com um sapato de uma cor e outro de outra cor de manhã cedo será humilhado, ridicularizado, apontado com dedo em altas gargalhadas nas calçadas da cidade. Mas, se um rico por bobeira, por loucura, por distração ou por ser muito sovina sair de casa de manhã cedo com sapatos de cores diferentes será admirado, copiado e logo vai virar moda usar pares de sapatos de cores diferentes.

Se um pobre andar com as calças rasgadas nos joelhos e na canela por não ter uma calça melhor será vítima de chacota. Mas, se um boyzinho usar calças desbotadas, rasgadas será imitado e as fábricas podem produzir em alta escala esse tipo de calças que venderá em profusão.

Se um moço da favela andar por aí de cabelo desalinhado, revoltoso devido a falta de banho, sem shampoo, sem pente ou pela pressa a fim de não perder o metrô será ridicularizado no centro da cidade. Mas, se um jovem artista ou ator Global usar cabelo despenteado por propósito podem observar e verão nos próximos dias muitos burguesinhos e outros nem tanto andando da mesma forma e todos acharão chique esse penteado.

Se um funcionário de uma empresa usar o boné da empresa com a aba virada para trás será advertido no emprego, mas se um jogador famoso usar o boné com a aba virada para trás todos acharão legal e logo milhares andarão por aí a imitá-lo.

Se um crente usar no culto da igreja uma gravata com gatinhos estampados, será expulso pelo obreiro que fica de plantão na porta da igreja, mas se um cantor famoso, mesmo de música gospel, usar uma gravata com estampa de gatinhos, todos acharão o máximo e dali a alguns dias haverá em festas e shows milhões usando gravatas com gatinhos e ainda nas mais variadas cores.

Por que nossos olhares são tão diferentes?

