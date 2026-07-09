Por que não valorizar as mulheres? (Bendito fruto entre as mulheres!)

Por Adelino Jacó Seibt

Convivi, desde cedo e na família, com mulheres, as minhas três irmãs e minha mãe. Na nossa família, meu pai e eu éramos os homens benditos frutos entre as mulheres. Sempre admirei minha mãe e minhas irmãs.

Depois convivi muito com homens no Seminário. Ali aprendemos a valorizar todas as pessoas como seres humanos, filhos de Deus, dignos de valorização e respeito. Aprendemos a fazer e valorizar os trabalhos domésticos: lavar louça, lavar roupa, limpar as casas, cozinhar. Aprendemos de que essas tarefas não são somente das mulheres.

Porém, quando ingressei no magistério, voltei a conviver majoritariamente com mulheres, colegas professoras ou funcionárias de escola. Fui vice-diretor na Escola Estadual Dr. Augusto do Nascimento e Silva à noite na Educação de Jovens e Adultos, EJA, mas a diretora e vices da manhã e da tarde eram colegas professoras. No Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi, quando diretor, as vices eram mulheres, menos à noite. Sem contar que a grande maioria do quadro do magistério era e é constituído do gênero feminino.

Na 14ª Coordenadoria Regional de Educação, CRE, quando Coordenador, também convivi na grande maioria com colegas professoras ou funcionárias, tanto na sede da CRE como nas escolas estaduais da região.

Da mesma forma, no Brasil 51,5% da população são mulheres, 6 milhões a mais do que os homens. Do eleitorado brasileiro, 52,65%, ou seja, 82.373.164 são do gênero feminino ao passo que 47,33% são do gênero masculino, ou seja, 74.044.065. Por que há, apesar da obrigação de cotas para candidaturas femininas, tão poucas vereadoras, deputadas, senadoras? Por que poucas mulheres são prefeitas, governadoras e Presidentas da República?

As mulheres representam aproximadamente 49,7% a 50% da população mundial. Embora nasçam mais meninos no mundo, as mulheres tendem a viver mais, equilibrando a proporção.

Percebe-se que a nossa sociedade é machista e patriarcal. E os dados mostram que cada vez aumentam mais os atos de discriminação, de misoginia e de feminicídios. Lutar contra essa situação é tarefa de homens e mulheres.

Por que não valorizar, respeitar, reconhecer as mulheres?

