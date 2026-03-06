Os dois homens e seus sonhos

*Adelino Jacó Seibt
Numa noite de sono profundo, um homem sonhou com uma sociedade bela e feliz.
Jurou, de manhã cedo, na frente do espelho, nunca revelar o sonho a ninguém. Prometeu morrer com o segredo desse sonho.
Num dia desses, o homem morreu e foi enterrado como um qualquer. Hoje poucos sabem que ele viveu. ESSE HOMEM MORREU PARA SEMPRE.
… … …
Numa noite de sono profundo, um homem sonhou com uma sociedade bela e feliz.
Jurou, de manhã cedo, na frente do espelho, sempre espalhar o sonho para todos que encontrasse. Prometeu lutar por seu sonho enquanto tivesse forças e fazer com que muitos lutassem com ele pela realização desse sonho.
Num dia desses, já muito velho, o homem morreu e foi enterrado com a presença de milhões de sonhadores. ESSE HOMEM, POR CERTO NÃO MORREU TOTALMENTE.