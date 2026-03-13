A galinha aventureira – Parte I

*Por Adelino Jacó Seibt Quando fui visitar a minha irmã Irena Seibt, em janeiro de 2026, ela mostrou-me uma galinha preta chocando num ninho improvisado num pote de...

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*Por Adelino Jacó Seibt

Quando fui visitar a minha irmã Irena Seibt, em janeiro de 2026, ela mostrou-me uma galinha preta chocando num ninho improvisado num pote de flores. Inclusive, arrumaram uns ovos com gala para que chocasse. A minha irmã apelidou-a “galinha aventureira”.
A minha irmã mora em Cachoerinha, região metropolitana de Porto Alegre, mas a galinha preta veio da região de Casca. Ocorreu que um freteiro de leite chegou na casa de uma irmã do namorado da minha irmã com o caminhão tanque de leite. De repente, surgiu uma galinha preta debaixo do caminhão com uma parte da asa depenada. Tocaram-na para dentro do cercado da casa, a fim de não fugir e ali mesmo já botou um lindo ovo azul.
Na hora da decisão de quem ficaria com a galinha, minha irmã escalou-se e ficou com a mesma. Quando ela retornou para casa, trouxe a galinha preta no carro desde Casca a Cachoeirinha. Colocou a galinha preta aos pés dela no banco do caroneiro, atando-a com um barbante na estrutura do banco a fim de não fugir. Numa altura da viagem minha irmã sentiu algo quente aos pés, olhou e viu que a galinha novamente botou um ovo azul. Depois que chegou em casa a galinha continuou a botar ovos azuis por uns dias e depois começou a chocar.
Ninguém sabe de onde veio essa galinha preta, certamente, dalguma morada onde o freteiro do leite passou a recolher o leite. A hipótese é que a galinha pulou na estrutura do caminhão tanque e lá ficou se equilibrando até o final da linha. E quando o caminhão parou um tempo maior na casa dos parentes do freteiro, após a descarga no posto de recebimento do leite, ela resolveu pular de onde estava por cansaço ou por mais aventura.
Não se sabe quantos quilômetros viajou e quantas curvas aguentou firme para se equilibrar onde pousou. Por isso, justo o apelido “galinha aventureira”. Certamente, na vida vindoura terá muitos filhotes provindos dos próprios ovos azuis e de outras galinhas mundo a fora. Algumas filhas pondo ovos azuis e outras, ovos brancos. Vida longa à “galinha aventureira” que tanto se equilibrou para estar viva ao final da viagem!
Foto da galinha aventureira.jpg

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1 comentário

  1. Lúcia Barcelos Responder

    Gostei da história, e achei a persona Galinha, muito simpática.