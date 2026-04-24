O golpe – Parte IV

Por Adelino Jacó Seibt

Você tem um processo pendente de julgamento com valores razoáveis? Há anos rola esse processo: pode ser precatória, causa trabalhista na justiça, encaminhamento de aposentadoria atrasada?

Num dia desses, liga-te o advogado dizendo que saiu o resultado do processo, contudo para receber o ressarcimento precisa encaminhar parte dos honorários advocatícios, como a ação judicial é de um valor vultoso, devido a anos de tramitação, com R$ 10.000,00 já é possível liberar todo o dinheiro da ação. O prazo para o depósito desse valor dos honorários é urgente.

Se você tem esse valor na conta bancária vai ao Banco e já faz o repasse ou repassa via PIX, conforma orientação do falso advogado, informando a conta bancária para a transferência ou a chave PIX para o repasse.O advogado ainda sugere ficar em segredo para fazer surpresa à família somente no próximo final de semana com aquela churrascada e cervejada!

Depois do repasse do valor, nada pequeno, quando você vê foi vítima de um golpe. O dinheirinho, economizado por anos com tanto sacrifício e privações, já era.

Se não tiver o dinheiro vai dar um jeito em arranjá-lo com alguém conhecido (filho, irmão, amigo abastado), mesmo sendo um valor alto, porque logo depois vai devolvê-lo, pois o dinheiro tão esperado, uma bolada, vai entrar na tua conta ainda nesta semana. Contudo, conseguir esse dinheiro de R$ 10.000,00 vai demorar mais, vai envolver mais pessoas, com isso haverá o alerta de alguém de que pode ser um golpe.Por outro lado, há mais tempo de reflexões e análises. O advogado sabe disso, intensifica a pressão para o depósito da entrada solicitada.

Se as alternativas acima em arranjar o dinheiro não deram certo. Você procura na tua agenda eletrônica ou na procuração do contrato o número do telefone do advogado, liga para o verdadeiro advogado e ele informa que ainda nada a respeito desse eterno processo. Até desconfiado discute com ele, mas o advogado alerta que pode se tratar do golpe do falso advogado. Aí você percebe que o fato realmente tem nada a ver.

Assim escapou-se do golpe, mas não viu ainda seu processo finalizado, contudo ainda há a esperança de um dia receber essa grana toda. Ou continuar sendo chantageado por falsos advogados.

Cuidado, daqui a pouco inventarão outro golpe sensível e ardiloso aenredá-lo!

