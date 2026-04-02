O golpe – Parte I

Por Adelino Jacó Seibt

Os golpistas aplicam golpes frequentes usando vítimas no celular ou nas redes sociais. A cada período usam táticas diferentes e tentam lesar vítimas. Depois mudam de tática ou de conversa.

Quem nunca recebeu uma ligação suspeita ou nunca foi chantageado por um golpista? Não sei se é verdadeiro, mas dizem que usam nomes fantasmas, números clonados e que muitas vezes são golpistas agindo de dentro das penitenciárias. Às vezes, as táticas são criativas, por vezes são fajutas e situações há em que até são hilárias. O sucesso ou não do golpe depende de quem está no outro lado da linha. Ou o sucesso é mérito somente do golpista? Tenho minhas dúvidas.

Houve o golpe aplicado por muito tempo do parente distante que vinha fazer uma visita, acidentou-se na viagem e precisa de ajuda financeira. Eu já recebi esse tipo de ligação. Esse contato sempre ocorre numa sexta-feira ou na véspera de um feriado prolongado. O golpista liga num número aleatório de celular e começa o diálogo:

– Alô, parente, adivinha quem está ligando?

A pretensa vítima responde:

– Não sei e nem faço ideia.

Continua a teia de enrolação do golpista para cima da vítima:

– Agora não conhece mais os parentes, acha que é importante. Sou seu parente, moro distante. Adivinha quem é.

A vítima lembra-se de um sobrenome de parentes que residem longe e lasca:

– Deve ser Hoffmann.

O golpista responde até eufórico:

– Isso mesmo. Sabe meu nome?

A vítima ainda confusa responde:

– Não me lembro, mas deve ser filho ou neto da tia casada com Hoffmann que foram para o Paraná há anos.

O golpista pronto para enredar a vítima:

– Isso aí! Estou fazendo uma visita aos parentes. E na estrada, aqui em Passo Fundo, estragou meu carro. Subi num barranco para ligar, estou com pouco saldo e preciso arrumar a camionete. Poderia me passar um PIX para arrumar o carro e colocar um saldo no meu celular? Amanhã quero estar aí na tua casa comendo um churrasco e tomando uma cerveja gelada.

A vítima continua:

– Mas, quanto tu precisas?

O golpista não é muito ganancioso e fala:

– Uns R$ 2.000,00 já quebra o galho. Quando eu chegar aí acerto o valor. Como sou desconhecido aqui ninguém vai aceitar meu cartão. Me quebra esse galho, parente.

Se você entrou na cantilena. Seus R$ 2.000,00 já eram. Caso não caia na conversa, no outro dia de manhã, no sábado, liga novamente.

– Alô, parente, estou aqui em Cruz Alta. Estamos chegando aí, estão em casa?

– Sim estamos em casa.

– Certo. Sabe que deu outro problema na camionete. Vamos atrasar um pouco, vai assando a carne. A alegria em revermos vai ser grande. Quanto tempo não vejo vocês!

Tem os que já começam o fogo e preparam a carne, a sobremesa…Dali a pouco nova ligação.

– Estamos aqui em Ijuí. Deu novo problema. Poderia me passar R$ 1.500,00 nessa senha 324.103.061-85 do PIX? Quando chego aí podemos ir ao banco e sacar o dinheiro para te devolver.

– Certo. Quanto tu precisas?

– Uns R$ 1.300,00 já me ajuda para chegar aí, abastecer, trocar o óleo do carro e arrumar uns probleminhas no motor.

– Certo. Vou passar.

Dali a pouco:

– Alô, parente. Não deu certo?

– Sim, deu certo, passei o valor pedido.

– Mas não entrou aqui. Ué o que houve?

– Estou aqui na Polícia de Santo Ângelo gravando tua ligação e rastreando a chave do PIX.

– Tud… Tud…. Tud…

Cai a ligação na hora.

Ou depois que caiu o valor na chave PIX informada. A vítima liga e fala:

– Alô. Passei o valor. Deu certo.

– Tud… Tud… Tud…

Foi os R$ 1.300 e o parente nunca mais aparece. O fogo está pronto. O almoço fica para a família trouxa, a sobremesa serve para engolir com maior brandura o remorso em ter sido vítima do golpe do parente falso ou do golpe labioso.

Dali uns dias já vem outro golpe mais ardiloso e sagaz.

