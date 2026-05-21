Quer bergamota? É só chegar!

As primícias vingaram…

Por Adelino Jacó Seibt

Nós temos aqui no pátio de casa um pé de bergamoteira que nasceu por si só de uma semente lançada num espaço que ficou para se plantar flores e arbustos menores próximo à piscina. Foi cortado várias vezes pelos limpadores de piscina e por mim mesmo, mas teimou em brotar e acabou crescendo, apesar de ser vitimada por fungos e formigas diversas vezes. Essa bergamoteira comum com espinhos compridos, pontudos e perigosos é um exemplo de uma planta a qual se ergueu por pura teimosia. Ela foi crescendo, foi podada nas pontas e poupada a fim de proporcionar sombra na calçada da piscina. Está numa altura acima da sacada dos fundos.

No ano passado percebemos que, entre os galhos, surgiu uma bergamota comum. Cresceu num tamanho grande e foi degustada como uma fruta muito doce. Pensávamos que essa bergamoteiranão produziria, o que mais aparecia nessa árvore eram ninhos de pomba-rolas. Seguidamente, os galhos espinhentos que sobressaíam eram cortados.

Neste ano, para surpresa nossa, encheu-se de flores brancas. Chegava a branquear o chão da calçada. O limpador da piscina disse à minha esposa que era uma pena que não daria frutos, pois as flores estavam caindo, ou seja, secando. Realmente, a calçada branqueava de flores caídas, na verdade pétalas. Cada dia varríamos e juntávamos uma quantia enorme de pétalas brancas. Mas, pelo que eu sabia, todas as flores caem a fim de dar lugar aos frutos. As abelhas faziam a festa e certamente o seu trabalho, sem saberem. A bergamoteira encheu-se de minúsculas frutinhas. O limpador da piscina nada mais dizia sobre o assunto.

Continuávamos a varrer cada dia pequenas frutinhas que caíam, sem contar as que caíam na água da piscina. E assim foi por um longo período. Acredito que a seleção natural ocorrendo e a natureza na sua sabedoria agindo. A outra bergamoteira, do outro lado da piscina, de ciúmes também começou a florir e derrubar flores, ou seja, pétalas, mas essa já produziu muita bergamota comum, contudo dando uma pausa nos últimos dois anos.

Agora, as duas plantas estão com as frutas já maiores e ainda de vez em quando derrubando uma frutinha. O meu compadre falou que teria que podar a primeira bergamoteira mencionada porque a copa estava muito fechada para permitir a penetração da luz e do sol. Contudo, isso agora não é possível, pois está carregada de frutinhas cada vez maiores. Apesar de todos os prognósticos e pela teimosia dessa planta, nutrimos uma esperança em comer e distribuir muitas bergamotas neste ano.Contudo, infelizmente muitas bergamotas foram furadas por um inseto criando pintas pretas e ocasionando o apodrecimento e a queda de muitas bergamotas antes da completa maturação. Por outro lado, se todas as flores e frutinhas tivessem vingados, os galhos não aguentariam estariam quebrando. Mesmo assim, muitas outras bergamotas se escaparam e amadureceram. Assim, estamos apreciando essas primícias. Distribuindo bergamotas aos vizinhos, aos amigos e aos asilos da cidade. Agora com o frio e sol é prazeroso sentar no pátio dos fundos da casa e degustar as bergamotas.

Ali poderia estar uma bela planta ornamental, mas está a teimosa bergamoteira servindo de copada para inúmeros ninhos de pombas, fazendo sombra para outras plantas menores e para nós mesmos. Da mesma forma, nos enchendo de esperança de que vamos degustar muita bergamota saborosa e doce nos vindouros anos. Da mesma forma, vamos aumentar a vigilância e o cuidado com fungos e insetos para melhor produção da bergamoteira. Quer bergamota? É só chegar!

