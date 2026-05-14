Nos sapatos de salto alto

Por Adelino Jacó Seibt

Minhas netas adoram

Usar e sair desfilando

Com os sapatos

De salto alto da mamãe.

As quedas são frequentes

(Não é fácil ser gente grande!)

Mas, elas nem percebem isso.

Ou são crianças teimosas?

E lá vão de novo andar

De salto alto.

Qual menina nunca

Andou no sapato de salto alto

Da mãe ou da avó?

Muitos políticos também

Andam de sapato de salto alto

E não aprenderam ainda

Com a vida de gente grande.

Ou acham que são tão grandes

E que todos os eleitores

São crianças?

As crianças são inocentes,

ingênuas….

Esses políticos são…