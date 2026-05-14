Nos sapatos de salto alto

Por Adelino Jacó Seibt
Minhas netas adoram
Usar e sair desfilando
Com os sapatos
De salto alto da mamãe.
As quedas são frequentes
(Não é fácil ser gente grande!)
Mas, elas nem percebem isso.
Ou são crianças teimosas?
E lá vão de novo andar
De salto alto.
Qual menina nunca
Andou no sapato de salto alto
Da mãe ou da avó?
Muitos políticos também
Andam de sapato de salto alto
E não aprenderam ainda
Com a vida de gente grande.
Ou acham que são tão grandes
E que todos os eleitores
São crianças?
As crianças são inocentes,
ingênuas….
Esses políticos são…