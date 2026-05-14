Nos sapatos de salto alto

Por Adelino Jacó Seibt Minhas netas adoram Usar e sair desfilando Com os sapatos De salto alto da mamãe. As quedas são frequentes (Não é fácil ser gente...

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Por Adelino Jacó Seibt

Minhas netas adoram
Usar e sair desfilando
Com os sapatos
De salto alto da mamãe.

As quedas são frequentes
(Não é fácil ser gente grande!)
Mas, elas nem percebem isso.
Ou são crianças teimosas?
E lá vão de novo andar
De salto alto.

Qual menina nunca
Andou no sapato de salto alto
Da mãe ou da avó?

Muitos políticos também
Andam de sapato de salto alto
E não aprenderam ainda
Com a vida de gente grande.
Ou acham que são tão grandes
E que todos os eleitores
São crianças?

As crianças são inocentes,
ingênuas….
Esses políticos são…

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