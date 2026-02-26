Crônica: Os quero-queros nos telhados

*Adelino Jacó Seibt

Sempre se dizia que quero-quero não subia em telhado, mas agora eles são modernos e andam onde querem.

Nesta segunda-feira flagrei um casal de quero-queros gritando no telhado da casa da segunda vizinha. Para provar fui tirar foto (em anexo),mas antes de flagrá-los, um dos quero-queros saiu voando para a rua onde costumam ficar.

Pelo que eu ouvi estavam discutindo muito. Um na rua, no chão e o outro subido no telhado. O quero-quero que estava no telhado chegou a cansar, sentou-se nas cumeeiras da casa. E o quero-quero que estava no chão gritando, reclamando ou xingando. E o de cima do telhado respondendo. Não sei se no telhado estava o macho e não sei se no chão estava a fêmea. Até imaginei que estivesse no telhado a fêmea, parecia fazer ninho, e que tal se ela botasse ovo lá! Rolariam telhado abaixo e se quebrariam totalmente. Nada de prole!

Observei a cena e registrei o fato. Só não entendi o que tanto discutiam. Depois veio a chuva e amainaram as discussões. Se meu sogro vivo fosse e visse essa cena, diria que era o fim do mundo! Você também já viu algo parecido?

