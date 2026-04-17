O golpe – Parte III

*Adelino Jacó Seibt
Toca o telefone de madrugada.
– Alô! Estou aqui com a tua filha. Se não depositar em 30 minutos R$ 5.000,0 na minha conta mato tua filha. Ou passa um PIX para o seguinte número: 55 999 19 27 18.
Choros, gritos, pedidos de ajuda são ouvidos de fundo no celular.
– Por favor, me ajudem, pai e mãe! Por favor!
Quem não se assusta? Primeiro pela ligação estridente de madrugada, segundo pela ameaça de morte da filha. O casal, pai e mãe da suposta vítima, acorda-se e não sabe o que fazer. Porém, têm pouco tempo.
Os mais afobados, tendo o dinheiro fácil fazem o PIX imediatamente. Por vezes, com o nervosismo erram o número. Por sorte, não perdem o dinheiro, mas perdem a noite de sono. O golpista liga de novo, aumenta a tensão:
– Não caiu nada aqui. Tá tentando me enrolar!
Outros fazem o pix no número certo, perdem o dinheiro, para sorte dos fraudadores. Perdem a noite de sono e ficam envergonhados quando descobrem que caíram no golpe. Outros mais cautelosos, ligam para o número da filha e certificam-se da situação. A filha se assusta. Perdem a noite de sono, mas não perdem o dinheiro.
Daqui a pouco outro golpe mais sofisticado. É preciso tomar cuidado!
*Adelino Jacó Seibt