Você acredita? (Marque com X)

Por Adelino Jacó Seibt
1. Você acredita em horóscopo?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Nunca leio ou escuto.
2. Você acredita em cartas, tarôs e búzios?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Nunca consulto.
3. Você acredita em benzimento?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Não existem mais benzedeiras, somente em São Miguel das Missões.
4. Você acredita em milagres de santos e santas?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o santo ou a santa invocado/a.
5. Você acredita em rezas e orações?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o tipo de oração.
6. Você acredita em ensinamento de professores?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo do componente curricular ou do professor.
7. Você acredita em orientações de psicólogos, psiquiatras?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo do preço da consulta ou convênio que aceita.
8. Você acredita em padres, bispos, freiras, irmãos, freis, frades, monges?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo do tom ou timbre de voz.
9. Você acredita em pastores e irmãos na fé?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o valor do dízimo na Igreja.
10. Você acredita nos políticos?
a. De centro; b. De esquerda; c. De direita; d. Em nenhum; e. Dependendo da proximidade ou não das eleições.
11. Você acredita em escritores, poetas?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o livro ou o escritor.
12. Você acredita em vacinas, remédios e médicos?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o preço ou valor
da consulta ou convênio.
13. Você acredita na sua esposa ou no seu marido?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo dos anos de casados. e. Não sou casado.
14. Você acredita no sogro ou sogra?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo da distância da sua moradia; e. Não sou casado.
15. Você acredita no vizinho ou na vizinha?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo da altura do muro; e. Somente quando estou em casa.
16. Você acredita no gerente da sua conta bancária?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Conquanto não saiba minhas senhas; e. Só longe da câmeras do banco.
17. Você acredita na bomba do Posto de combustíveis?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Só da bandeira Shell; e. Só do Posto Ipiranga.
18. Você acredita na precisão da balança do açougue ou da padaria?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo do atendente; e. Sem tirar os olhos da mãos do açougueiro ou do padeiro.
19. Você acredita no lobisomem?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo do mês do ano; e. Dependendo do dia do mês.
20. Você acredita na IA- Inteligência Artificial?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo dos Prompts; e. Dependendo do tipo de IA usado.
21. Você acredita na caixa do mercado?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo da atendente; e. Com vigilância no painel.
22. Você acredita no mecânico da oficina do seu carro?
a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo das câmeras da oficina; e. Dependendo do horário de entrega do veículo.
23. Você acredita na cuidadora ou cuidador do seu avô ou avó?
a.Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependo das qualidades da câmeras; e. Dependendo do valor pago.
24. Você acredita em você mesmo?
a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo como levantei no
dia.
25. Você acredita em….…………………..?
a. ………..…; b. ……………; c. …………….…; d. …………………….…; e. ………………..……. .
Gabarito: ………………………… Nota: ………………………………..