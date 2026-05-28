Você acredita? (Marque com X)



Por Adelino Jacó Seibt

1. Você acredita em horóscopo?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Nunca leio ou escuto.

2. Você acredita em cartas, tarôs e búzios?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Nunca consulto.

3. Você acredita em benzimento?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Não existem mais benzedeiras, somente em São Miguel das Missões.

4. Você acredita em milagres de santos e santas?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o santo ou a santa invocado/a.

5. Você acredita em rezas e orações?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o tipo de oração.

6. Você acredita em ensinamento de professores?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo do componente curricular ou do professor.

7. Você acredita em orientações de psicólogos, psiquiatras?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo do preço da consulta ou convênio que aceita.

8. Você acredita em padres, bispos, freiras, irmãos, freis, frades, monges?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo do tom ou timbre de voz.

9. Você acredita em pastores e irmãos na fé?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o valor do dízimo na Igreja.

10. Você acredita nos políticos?

a. De centro; b. De esquerda; c. De direita; d. Em nenhum; e. Dependendo da proximidade ou não das eleições.

11. Você acredita em escritores, poetas?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o livro ou o escritor.

12. Você acredita em vacinas, remédios e médicos?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo o preço ou valor

da consulta ou convênio.

13. Você acredita na sua esposa ou no seu marido?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo dos anos de casados. e. Não sou casado.

14. Você acredita no sogro ou sogra?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo da distância da sua moradia; e. Não sou casado.

15. Você acredita no vizinho ou na vizinha?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo da altura do muro; e. Somente quando estou em casa.

16. Você acredita no gerente da sua conta bancária?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Conquanto não saiba minhas senhas; e. Só longe da câmeras do banco.

17. Você acredita na bomba do Posto de combustíveis?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Só da bandeira Shell; e. Só do Posto Ipiranga.

18. Você acredita na precisão da balança do açougue ou da padaria?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo do atendente; e. Sem tirar os olhos da mãos do açougueiro ou do padeiro.

19. Você acredita no lobisomem?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo do mês do ano; e. Dependendo do dia do mês.

20. Você acredita na IA- Inteligência Artificial?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo dos Prompts; e. Dependendo do tipo de IA usado.

21. Você acredita na caixa do mercado?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo da atendente; e. Com vigilância no painel.

22. Você acredita no mecânico da oficina do seu carro?

a. Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependendo das câmeras da oficina; e. Dependendo do horário de entrega do veículo.

23. Você acredita na cuidadora ou cuidador do seu avô ou avó?

a.Sim; b. Não; c. Às vezes; d. Dependo das qualidades da câmeras; e. Dependendo do valor pago.

24. Você acredita em você mesmo?

a. Sempre; b. Nunca; c. Um pouco; d. Às vezes; e. Dependendo como levantei no

dia.

25. Você acredita em….…………………..?

a. ………..…; b. ……………; c. …………….…; d. …………………….…; e. ………………..……. .

Gabarito: ………………………… Nota: ………………………………..