A magia do balanço

Por Adelino Jacó Seibt

Toda criança gosta muito dos balanços. Por isso, em todas as creches, escolinhas, escolas há os mais variados tipos e estilos de balanços para as crianças se embalarem, sob o cuidado dos maiores. E já perceberam a euforia das crianças quando alcançam a autonomia e conseguem embalar-se sozinhas!?!

Da mesma forma nas praças e parquinhos infantis sempre há balanços e alguns até perigosos, inseguros e longe da vigilância dos responsáveis.

Igualmente, nos pátios, varandas ou áreas de muitas casas em que há crianças existem também os balanços.

Assim como na casa dos avós. No pátio dos fundos da nossa casa há o balanço para as netas se embalarem ou para os grandes se aquecerem ao sol no frio do inverno.

Será que as crianças gostam tanto de balanço porque sonham muito em voar, mas não têm asas como os pássaros?

Percebe-se, não somente as crianças gostam de balanço!

Muitos adultos e marmanjões adoram balanços e se deleitam nos embalos dos balanços. Até fecham os olhos imaginando que estão voando, absortos de tudo e de todos, literalmente viajando.

Isso não é de hoje, até o Ícaro já queria voar, segundo a mitologia grega, porém fixando as asas gigantes com cera que se derreteu com o voo alto devido ao calor do sol do dia, assim ele se espatifou no chão e morreu. O pai de Ícaro nunca se livrou do remorso com o acidente do filho.

Tempos depois, veio o inventor do 14 Bis, Santos Dumont, foi um crianção que, certamente, teve balanços, mas queria ter asas e voar como o condor.

Assim como aqui em Santo Ângelo, por volta de 1968, o Sr. Ludwig Michels construiu um avião com motor de fusca, o Fusca Voador Michel. Esse mecânico e piloto, com certeza, tinha balanço, mas saiu a voar pelos ares de Santo Ângelo, assustando familiares, amigos e outras pessoas.

Sem contar os que se arriscam em balões voadores e em asas deltas, os quais são balanços mais ousados. Quantos acidentes já aconteceram! Mesmo assim parece desafiador flertar com o perigo.

Hoje em dias, os aviões e helicópteros são bem seguros. Mesmo assim, ocorrem desastres matando centenas de pessoas. A verdade é que, na atualidade, muitos voam por necessidade de trabalho, negócios e passeios. A aviação faz parte da logística de transporte na atualidade.

Sim, os balanços, por vezes, são perigosos assim como os aviões, os helicópteros, os foguetes, as espaçonaves… Contudo, nada contém a magia do balanço que remete ao voar, viajar de corpo e alma.

