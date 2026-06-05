As surpresas do viver humano

Por Adelino Jacó Seibt

A nossa vida é instável, imprevisível, uma verdadeira caixinha de surpresas. Por vezes planejamos a nossa semana de trabalho, mas surge um entrave e tudo muda.

Outras vezes, num final de semana nos organizamos para participar de uma festa, mas acabamos indo a um velório de uma tia ou de um familiar de algum amigo ou colega de entidade.

Já ocorreu que a viagem das férias estava paga, agendadas, mas tivemos que desistir, pois um filho adoeceu gravemente.

Sem relatar os pequenos, médios e grandes acidentes de carro na cidade ou nas rodovias. Temos de treinar a nossa resiliência e aprendera lidar com essas surpresas imprevistas. Ou puxar a receita de fazer “do limão uma gostosa limonada”.

Assim, nas ciências nasceram muitas descobertas a partir de aparentes e momentâneos fracassos.

Essas surpresas negativas são registradas no nosso viver e muitas resultam em traumas humanos de difícil cura.

O bom disso tudo é que a surpresa positiva também vem, às vezes, sem esperarmos. São as surpresas positivas ou inacreditáveis quando algo dá certo sem que esperávamos.

Não sei se as surpresas positivas e notícias boas ocorrem em menor quantidade. Vou começar a anotar na minha agenda semanal as surpresas positivas e boas notícias para fazer um balanço melhor. Acho que muitas vezes passam batido. Costumamos enxergar mais “a metade do copo vazio” do que “a metade do copo cheio”. Farei o registro, depois lhes conto.

E com você também acontece isso ou é só comigo?