Por Adelino Jacó Seibt

Para mim a quinta-feira é um dia estranho. Coitada da quinta-feira, fica entre a quarta-feira e a sexta-feira!

Na quarta-feira sempre tem muitos eventos, jogos, futebol, encontros de amigos, saídas. Na sexta-feira ainda mais compromissos, até já foi alcunhada de “sextou”.

Os alunos gazear aula na quarta-feira e na sexta-feira é praxe e de fácil justificativa, mas vai gazear aula na quinta-feira por qual desculpa ou motivo?

Eu trabalho normalmente na quinta-feira, inclusive com aula pela parte da manhã, mas já cansado da quarta-feira, pois com aulas toda noite e à tarde sempre com a agenda lotada de reuniões. Por outro lado, já ansioso pela sexta-feira que logo está aí.

Confesso que a quinta-feira não é o dia mais chato da semana. Até é ameno. O problema é que ele fica na sombra da quarta-feira e da sexta-feira. Pode ser até comparável com a terça-feira, que também fica exprimida entre a segunda-feira e a quarta-feira. Esses dois dias da semana, terça-feira e quinta-feira, são jogados ao anonimato. Não por culpa deles, mas devido a força da segunda-feira, da quarta-feira e da sexta-feira.

Porém, os queridinhos da semana, com certeza, para a maioria das pessoas são o sábado e o domingo. Ainda mais depois do fim da escala 6X1, podendo ser emendados apósa sexta-feira. Contudo, você já experimentou a chatice em ficar em casa no sábado e no domingo sozinho sem ter o que fazer!

Penso que o dia mais chato da semana é a segunda-feira. É difícil voltar à rotina da semana, após um sábado e um domingo. Ainda mais para mim queestou carregado de aulas na segunda-feira à tare e à noite. Já começo a semana à mil!

Será que é por isso que se designa a quinta também como um lugar onde se faz vinho ou se armazena muito vinho. Fazer o que nesse dia? Ora, organizar garrafas e pipas, fazer e beber vinho, sempre com moderação, é claro. Por isso, sugiro ir à quinta ou lidar na quinta sempre nas quintas-feiras, após o expediente.

