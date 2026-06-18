Era de vidro e se quebrou…

Por Adelino Jacó Seibt
Justo no dia dos namorados fui fazer o almoço, um macarrão especial, para mim e minha esposa. Quando fui arrumar a panela com água para cozinhar a massa, caiu a tampa da panela, que era de vidro e estraçalhou-se em mil pedaços. Sobrou a borda e o pegador da tampa que eram de aço.
À tarde, antes de sair, ao usar o perfume, presente no dia dos namorados, caiu o frasco, quebrou-se e derramou todo o perfume no quarto. O cheiro ficou impregnado no local tendo de trocar de quarto para dormir por alguns dias.
E no meio da tarde tive consulta com um médico urologista…
À noite fomos num jantar político, que não deixa de ser romântico.
Dizem que quando quebramos algo virá muita sorte. O que você me diz?
Até o momento fiquei só no prejuízo! Porém, ficarei no aguardo para ver o que acontecerá comigo nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos dias dos namorados…