O golpe – Parte II

Por Adelino Jacó Seibt

O filho manda mensagem no celular para o paiou para a mãe comunicando que teve de trocar o número de celular e comunicando o novo número a partir de agora. Depois liga:

– Alô, pai! Tive de trocar de celular. Comprei um aparelho melhor. A empresa em que trabalho exigiu um mais moderno.

O pai responde:

– Mas, Tiago, o teu celular ainda é bom e praticamente novo.

– O antigo não dá mais, pai. A empresa me fez uma promoção para comprar esse aparelho mais moderno. A senha do PIX, pai, é o número desse aparelho novo.

– Meu filho, nem eu e nem tua mãe têm um celular igual ao teu. Por que foi trocar?

– Esse é melhor, pai. Poderia me depositar R$ 2.500, 00. Depois eu pago para vocês.

– Mas é muito dinheiro, meu filho. E as outras despesas do mês?

– Se não dá então deixa, pai. Vou dar um outro jeito. Ou peço para a sogra. Tchau!

Desliga. Como o pai e a mãe sempre querem ajudar aos filhos acabam amolecendo o coração. Decidem ajudar, de novo, o filho.

Ou os pais mais desconfiados ligam ou mandam uma mensagem ao número antigo do filho.

– Alô, Tiago, que história é essa de comprar um celular novo.

– Que celular, pai?

– Não foi você que enviou mensagem para tua mãe e depois ligou para mim dizendo que comprou novo celular?

– Eu não, pai. O que é isso?

– Você está bem? Está onde?

– Estou bem. Estou trabalhando.

– Bah, então foi golpe.

Os pais mais nervosos vão para a Delegacia de Polícia. Relatam o caso, passam o número da ligação. Na Delegacia da Polícia nem dão bola e dizem:

– Esse tipo de caso acontece aos milhares por dia.

– E não dá para rastrear o número desse celular.

– Não adianta, são todos laranjas. Essas ligações são golpes. Alguns caem outros não. O senhor caiu?

– Não, graças a Deus. Podem fazer alguma coisa?

– Temos coisas mais importantes a fazer.

Outros pais ainda mais precavidos ou assustados vão até a Agência Bancária falar com o gerente de conta para verificar se não foi sacado dinheiro indevidamente. Relatam a tentativa do golpe. E por fim, solicitam a troca de senha dos aplicativos bancários do celular e do cartão.

Pois é! Essa é mais uma forma de golpe. Uns caem. Outros não. Contudo, é preciso tomar cuidado. Daqui uns dias os golpistas inventam outra tática de golpe, pois essa já passa a ser trivial demais.

