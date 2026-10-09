O vício da mentira

*Adelino Jacó Seibt

A pessoa começa com uma mentirinha, vai para a média e vai avançando até a mentira grande. Com o tempo o mentir se torna um vício. Não são somente os jogos, as Bets, os cigarros, as bebidas, a maconha que viciam.

Conheço um menino que começou desde pequeno com mentirinhas. Aliás, isso era praxe no contexto familiar. O pai desse menino se vangloriava das mentiras que era capaz de construir.

Esse menino, quando moço conseguiu um emprego de assessor parlamentar de um deputado federal em Brasília, mas, mesmo assim, estudava e estagiava no Estado e no município em que morava. Achava isso normal, esperteza política.

O jovem prodígio, depois virou deputado estadual. Mentiu que não houve rachadinhas no Gabinete de Deputado Estadual. Na verdade, driblou a Justiça, o processo mudou de instâncias e tudo foi anulado.

Entrou numa onda de mentiroso contumaz elegendo-se senador. Mentiu à esposa de que não fez parte em orgias. Ela acreditou na mentira, está ao lado dele na igreja e em todos os lugares.

O maior sonho desse homem é ser Presidente da República. Mentiu que não recebeu dinheiro de um banqueiro. A grande mídia diz que isso é irrelevante. Muitos eleitores também.

Mas, há um ditado popular que diz: “A MENTIRA TEM PERNAS CURTAS.” Vamos ver se esse ditado se confirma nos próximos dias!

Mas, não podemos ficar passivos esperando isso! Podemos ajudar a DESMASCARAR essas mentiras! Bora lá!

