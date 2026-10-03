Esse Fanfarrão Minésio!?!

* Adelino Jacó Seibt

Meu prezado Amigo Doroteu!

O Critilo aqui não te esqueceu.

Está tudo bem aí na Espanha?

Estamos em plena campanha

Aqui no Chile, nesta Capitania

Todos numa intensa correria.

Há vários disputando o pleito,

Mesmo quem nada tem feito.

Vamos eleger deputado Federal

Vamos eleger deputado Estadual.

Vamos até eleger dois Senadores,

Cada Estado, seus Governadores.

Veja Doroteu, mas não é isso só

Ao saber disso até me dá uma dó.

Vamos eleger também Presidente

E deu briga entre católico e crente.

E aqui neste nosso querido torrão

Candidato chama outro de ladrão.

A confusão não vai acabar agora

Acho que ainda terá uma demora.

Não se decidirá no primeiro turno

Aí ainda pode voar ovo e coturno.

Até se decidir aqui nosso pleito

É, não terá outro e melhor jeito!

Essa disputa está muito acirrada

Cada dia aparece nova cagada.

A eleição ninguém quer perder.

Assim andam só a se ofender.

– A proposta? o povo se indaga

– A conta final? o eleitor paga!

Esse candidato Fanfarrão Minésio

Cada dia peca e comete sacrilégio.

De tanto que mente no que ele diz

Já cresceu dez centímetros o nariz.

Pro outro aponta em riste seu dedo,

Seus rolos já não são mais segredo.

Venha votar, meu amigo Doroteu!

Se você realmente for amigo meu.

Venha decidir aqui essa eleição.

Teu voto pode salvar essa nação.

Afasta de nós o perigo da tirania.

Venha aí e traga-nos essa alegria.