Esse Fanfarrão Minésio!?!

* Adelino Jacó Seibt
Meu prezado Amigo Doroteu!
O Critilo aqui não te esqueceu.
Está tudo bem aí na Espanha?
Estamos em plena campanha
Aqui no Chile, nesta Capitania
Todos numa intensa correria.
Há vários disputando o pleito,
Mesmo quem nada tem feito.
Vamos eleger deputado Federal
Vamos eleger deputado Estadual.
Vamos até eleger dois Senadores,
Cada Estado, seus Governadores.
Veja Doroteu, mas não é isso só
Ao saber disso até me dá uma dó.
Vamos eleger também Presidente
E deu briga entre católico e crente.
E aqui neste nosso querido torrão
Candidato chama outro de ladrão.
A confusão não vai acabar agora
Acho que ainda terá uma demora.
Não se decidirá no primeiro turno
Aí ainda pode voar ovo e coturno.
Até se decidir aqui nosso pleito
É, não terá outro e melhor jeito!
Essa disputa está muito acirrada
Cada dia aparece nova cagada.
A eleição ninguém quer perder.
Assim andam só a se ofender.
– A proposta? o povo se indaga
– A conta final? o eleitor paga!
Esse candidato Fanfarrão Minésio
Cada dia peca e comete sacrilégio.
De tanto que mente no que ele diz
Já cresceu dez centímetros o nariz.
Pro outro aponta em riste seu dedo,
Seus rolos já não são mais segredo.
Venha votar, meu amigo Doroteu!
Se você realmente for amigo meu.
Venha decidir aqui essa eleição.
Teu voto pode salvar essa nação.
Afasta de nós o perigo da tirania.
Venha aí e traga-nos essa alegria.