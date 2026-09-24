O triste fim de uma espécie de peixe

*Adelino Jacó Seibt

Dois peixes, na verdade um casal, nadavam maravilhados nas águas do mar.

Quando estavam desbravando o espaço e os objetos, percebendo algo estranho, aproximaram-se.

No local havia diversas garrafas de plástico. Na inocência, ambos os peixes acabaram engolindo uma garrafa.

Ocorre que as garrafas ficaram trancadas e os peixes não conseguiram se libertar delas. Nada mais conseguiam comer.

Com o passar das horas e dias os dois peixes foram definhando, definhando…até morrerem.

As ondas acabaram levando o casal de peixes mortos à praia.

Os ecologistas e biólogos fotografaram esses peixes a fim de identificá-los e classificá-los na categorização das espécies de peixes marítimos. Contudo, não conseguiram enquadrá-los e concluíram ser uma espécie de peixe nova e diferente. O casal ainda não estava em idade de procriação. Certamente, essa espécie rara e desconhecida entrou em extinção.

Os estudiosos abriram os peixes para constatar a causa da morte dos mesmos. Surpresos, viram e extraíram, das vísceras dos peixes, as garrafas plásticas: no macho havia uma garrafa de Coca-Cola e na fêmea, uma garrafa de Guaraná. Assim, descobriram o motivo do definhamento e morte do casal de peixes.

Sabemos, há muitas garrafas e recipientes de plástico e de vidro em diversos tamanhos, formatos e utilidades descartados e jogados incorretamente na natureza. Com o tempo, inevitavelmente param nos córregos, riachos, rios, mar e oceano. Esses recipientes poderão causar a morte de muitos animais que os acabam devorando sem saberem do perigo que correm.

Convém ressaltar que também há as garrafas de plástico ou outros recipientes que possuem venenos, agrotóxicos ou outros produtos maléficos à fauna e à flora.

Por outro lado, há importantes campanhas de recolhimento adequado desses descartados. Muitos podem ser reaproveitados diminuindo gastos e gerando renda. Oxalá, haja campanhas permanentes para a reciclagem desses plásticos ou recipientes em todos os locais!

