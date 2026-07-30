Cadê as águas, os rios, o mar?

Por Adelino Jacó Seibt

No princípio Deus criou as vertentes, as nascentes, os córregos, os riachos, os rios, o mar. E viu que tudo era perfeito. Depois criou o homem e a mulher. E viu que eram perfeitos.

O homem achou que poderia manipular essa perfeição e começou a soterrar vertentes, abafar nascentes, pelar a vegetação ao longo dos córregos, riachos e rios para plantar e produzir mais e mais.

O homem também começou a jogar detritos e mais detritos nos córregos, riachos, mar. Depois vieram as chuvas, os vendavais, as enchentes, deixando os rios com cores turvas.

A verdadeira água é insípida, inodora e incolor. Os famosos três “is”. Foi o que aprendi nas minhas séries iniciais na escola. Portanto, atualmente os rios quase não têm mais água, mas um líquido com estranhas e variadas composições.

As águas dos rios são cada vez mais vermelhas, barrentas ou escuras. Dependendo do tipo de terra da região em que estão localizados.

Atualmente, há poucas vertentes, fontes ou nascentes para fazer verter água pura. E as águas, ao longo do caminho, enquanto escorrem aos córregos, lajeados, riachos e rios vai recebendo terra, barro, lodo, sujeira e misturas.

Agora, não há mais matas ciliares, vegetação verde, gramados para trancar a entrada desses detritos aos rios. Por isso, os leitos estão assoreados com terra, árvores, vegetação trazidas de fora.

A “água” dos rios já está podre com a decomposição de folhas e detritos que lá jazem. Sem contar o veneno que está misturado sem ser visto.

Se continuar assim, vamos ter, com os anos, somente um “Mar Vermelho” ou “Mar Negro” no Planeta Terra com líquidos perigosos trazidos pelos rios que correm, correm e correm até chegar ao mar. Não teremos mais “rios” e nem “mar”, pois sem água verdadeira neles.

Haverá somente depósitos de líquidos venenosos correndo a céu aberto e invadindo tudo a cada chuva causando enchentes, destruição e mortes.

Temos de fazer algo urgentemente para salvar nossos rios, mas atos e atitudes reais de preservação de nascentes, proteção de vertentes e mata ciliar desde os córregos aos rios maiores.

Temos de impedir o lançamento de detritos poluentes nessas águas.

Tudo pode voltar a ser perfeito como Deus fez!

