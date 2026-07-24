Por Adelino Jacó Seibt
Uma homenagem ao dia do colono, dia 25 de julho. Homenagem ao motorista, dia 25 de julho. A data também representa o dia da chegada do imigrante alemão ao Brasil, especificamente no dia25 de julho de 1824, chegaram 39 imigrantes alemães chegaram em São Leopoldo, RS.
O santo protetor do colono e do motorista é São Cristóvão. Aquele que carrega o menino Jesus nos braços.
Meu pai Edmundo foi colono e foi motorista. Começou como colono, mas também como motorista dirigindo a carroça de bois, mesmo em dia de geada, depois um trator Zetor, uma rural, um trator 65 da Massey Fergunson, uma colheitadeira com motor de fusca 1.600, uma belina, depois um caminhãozinho 608.
Eu acompanhei-o muitas vezes como criança e jovem.
E até hoje minha irmã mais nova (Leonila) preserva a tradição da família na nossa morada antiga na Linha Paranaguá, no município do Cândido Godói.
Não o esmorece qualquer geada
(Homenagem aosColonos e aos Motoristas)
Andando rumo à lida diária na roça
Deixando rastros marcados na estrada
Tangendo os fortes bois nacarroça
Vislumbrando na vegetação a geada.
O que antes era verde, agora, branco
No horizonte o sol,enfim lá aparece
Tem geada até ao longo do barranco
Contudo, o agricultor,não esmorece.
Está em marcha a sábia lei da natureza
Mata as ervas daninhas, morre o picão
A planta forte resiste, tem sua defesa
Míngua a planta fraca fora da estação.
Sempre, sem trégua, sem arredar pé
O sábio agricultor continua a labuta
Há tempo frio, mas, virá, flor e fruta
Vai amainando a terra com essa fé.
O frio e a geada só vêm no inverno
São várias luas, são quatro estações
O frio não é sempre, não é eterno
Plantando certo haverá produções.
O agricultor adquiriu essa sabedoria
Assim como obteve a mão calejada
Por isso, labuta no frio com alegria
Não o esmorece qualquer geada.