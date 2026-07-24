Por Adelino Jacó Seibt

Uma homenagem ao dia do colono, dia 25 de julho. Homenagem ao motorista, dia 25 de julho. A data também representa o dia da chegada do imigrante alemão ao Brasil, especificamente no dia25 de julho de 1824, chegaram 39 imigrantes alemães chegaram em São Leopoldo, RS.

O santo protetor do colono e do motorista é São Cristóvão. Aquele que carrega o menino Jesus nos braços.

Meu pai Edmundo foi colono e foi motorista. Começou como colono, mas também como motorista dirigindo a carroça de bois, mesmo em dia de geada, depois um trator Zetor, uma rural, um trator 65 da Massey Fergunson, uma colheitadeira com motor de fusca 1.600, uma belina, depois um caminhãozinho 608.

Eu acompanhei-o muitas vezes como criança e jovem.

E até hoje minha irmã mais nova (Leonila) preserva a tradição da família na nossa morada antiga na Linha Paranaguá, no município do Cândido Godói.

Não o esmorece qualquer geada

(Homenagem aosColonos e aos Motoristas)

Andando rumo à lida diária na roça

Deixando rastros marcados na estrada

Tangendo os fortes bois nacarroça

Vislumbrando na vegetação a geada.

O que antes era verde, agora, branco

No horizonte o sol,enfim lá aparece

Tem geada até ao longo do barranco

Contudo, o agricultor,não esmorece.

Está em marcha a sábia lei da natureza

Mata as ervas daninhas, morre o picão

A planta forte resiste, tem sua defesa

Míngua a planta fraca fora da estação.

Sempre, sem trégua, sem arredar pé

O sábio agricultor continua a labuta

Há tempo frio, mas, virá, flor e fruta

Vai amainando a terra com essa fé.

O frio e a geada só vêm no inverno

São várias luas, são quatro estações

O frio não é sempre, não é eterno

Plantando certo haverá produções.

O agricultor adquiriu essa sabedoria

Assim como obteve a mão calejada

Por isso, labuta no frio com alegria

Não o esmorece qualquer geada.

