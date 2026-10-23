Só vermelho



*Adelino Jacó Seibt

Fiz uma promessa: Nestes últimos dias só vou usar vermelho. Sei, corro risco de levar tiro, ser atropelado, levar surra, tomar bofetada, ser insultado. Há muita gente estúpida, ignorante, violenta e sem argumento, pois não suporta o vermelho! Tenho fé ardente: a santa e o santo estão do meu lado!

Não me é difícil, sou colorado e tenho camiseta vermelha do time do Internacional. Tenho calção vermelho, mas preciso procurá-lo no guarda-roupa, faz tempo que não o uso. Tenho lenço vermelho de gaúcho maragato inspirado na Revolução Farroupilha. Vou comprar uma boina e um boné vermelhos, assim como umas cuecas vermelhas, bem como um par de tênis vermelho. Apesar de não se usar mais, vou comprar também um lenço de bolso vermelho. Da mesma forma vou comprar um pijama vermelho!

Por outro lado, a razão pela qual adoro o vermelho é devido a cor do meu sangue. Apesar de meu sangue estar um pouco misturado com açúcar e menos vermelho ultimamente. Vou abster-me do açúcar também nestes dias. Acho que assim avermelhará mais. Além disso, vou comer bastante beterraba e churrasco, mesmo que aumente o teor da ferritina. Na próxima semana, se precisar faço uma sangria.

Para radicalizar mesmo, vou comprar um carro vermelho ou um encarnado como dizem os mais antigos. Não, é muito caro! Vou locar um carro de cor vermelha para dar umas bandas por Santo Ângelo. Só não vai ser uma caríssima Ferrari com vermelho brilhante!

Além do mais, adoro e curto a música “Vermelho” interpretada por Fafá de Belém ou Ivete Sangalo. Já decidi: vou ouvi-la ao acordar e antes de dormir durante esta semana toda.

Aos devotos confesso: a vela acesa na promessa é vermelha. Vi que a chama também é vermelha. Suplicando ajoelhado, quase chorei de emoção!

Tenho certeza: alcançarei meu desejo na promessa. Uma pena que a promessa para ser alcançada precisa ser mantida em segredo!

Tenho fé: Nossa Senhora Aparecida vai me atender. Ela sabe bem quem é quem. Ela conhece os que estão de sacanagem com Ela há tempo!

São poucos dias: segunda-feira já posso voltar a usar outras cores. Aí posso revelar minha promessa.

Mas, vai que eu me acostume com o vermelho e não consiga mais usar outra cor! Não tem problema!

