Idosos com mais de 64 anos tomam a primeira dose de vacina nesta semana

Na terça-feira, dia 6 o drive-thru que ocorreu na rua da UPA vacinou idosos com mais de 64 anos e na manhã de quarta, dia 07, no centro de cultura de Santo Ângelo, continua o processo de vacinação (primeira dose) para esta faixa etária (acima de 64 anos). Na quinta-feira, dia 8 , é a vez da segunda dose dos idosos na faixa etária entre 77 e 80 anos no mesmo sistema.

Idosos com 64 anos ou mais podem realizar a vacinação (primeira dose) nesta semana. Ontem foi realizado um drive-thru em que os veículos se dirigiam para a Rua da UPA, Dr. Antão Assis Brasil no Bairro Pippi. Mas a imunização continua na manhã desta quarta-feira, dia 07, com a vacinação dos idosos acima de 64 anos, quem não tomou a primeira dose da vacina e está nesta faixa etária pode se vacinar no Centro Municipal de Cultura, entre às 8 horas e 11 horas.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Christensen, ressalta que para garantir a agilidade no processo de vacinação é fundamental que as pessoas já realizem o cadastro no site da prefeitura, por meio do endereço https://vacinacao-santoangelors.azurewebsites.net/

No dia da imunização, os idosos devem portar RG, CPF, Cartão SUS e Carteira de Vacina (caso possuir).

2ª DOSE AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Na sexta-feira (09), das 13h às 15h, no Centro Municipal de Cultura, serão imunizados com a segunda dose os profissionais da saúde que foram vacinados no dia 9 de março.

Inicia a vacinação das forças de segurança e salvamento

Agentes que trabalham nas forças de segurança e salvamento começaram a receber a vacina contra a Covid-19. Nesta fase 310 profissionais da segurança pública da Polícia Civil, Brigada Militar (BM), Corpo de Bombeiros Militar e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) foram imunizados com a primeira dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz. A segunda aplicação do imunizante ocorrerá no mês de julho.

O início das atividades ocorreu na sede do Comando Regional de Polícia Ostensiva Missões (CRPO Missões), no início da tarde. Na sede da Secretaria de Saúde, os profissionais da Susepe receberam a primeira dose do imunizante. O cronograma seguiu pela 13ª Delegacia de Polícia Regional em Santo Ângelo, com a vacinação dos policiais civis e encerrou no final da tarde no 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar.

O secretário municipal de Saúde de Santo Ângelo, Flávio Christensen, acompanhou o processo de vacinação da segurança pública e ressaltou a importância da vacinação destes profissionais que também estão na linha de frente, por conta da exposição maior e do risco de contágio e transmissão do vírus, envolvidos em resgates, atendimentos pré-hospitalar e na vigilância das medidas de distanciamento social.

No encerramento das atividades de vacinação no CRPO Missões, o major Itamar Ferreira Walter e o major Enizio da Silveira Vasconcelos, em nome do efetivo da BM prestaram homenagem aos profissionais da Secretaria de Saúde pelo trabalho na linha de frente neste um ano de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Na oportunidade, o fiscal sanitário Ubiratan Gross Alencastro e as enfermeiras Deise Froes e Carine Amabile Guimarães foram agraciados com flores.

Durante a imunização dos policiais militares, o CRPO Missões, o 7º RPMon e a Associação dos Policiais Militares das Missões (Aspomm) realizaram a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão repassados às famílias em vulnerabilidade social.

PARCERIA COM A CENTRAL DO BEM

Em todas as edições do drive-thru e nos dias de vacinação organizados para o Centro Municipal de Cultura, a Central do Bem estará disponibilizando o ponto de coleta para a doação de roupas, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.