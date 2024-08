Convenções partidárias definem candidaturas para Eleições Municipais 2024

Santo Ângelo se prepara para as eleições municipais de 2024 com uma série de convenções partidárias que definiram os candidatos a prefeito e vice-prefeito, além de consolidarem os nomes para a Câmara de Vereadores.

No dia 3 de agosto, o PL promoveu sua convenção, confirmando Nívio Braz como candidato a prefeito e Carlos Gonçalves para a vice. A chapa do PL será apoiada pelos partidos PP e MDB.

Um dia depois, em 4 de agosto, o PDT também realizou sua convenção e anunciou Volnei Teixeira como candidato a prefeito, com Luis Carlos Cavalheiro como vice. A coligação do PDT contará com o apoio do PSDB, União Brasil, PSD e PSB.

No mesmo dia, a Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), formada pelos partidos PT, PV e PC do B, homologou Gilberto Corazza como candidato a prefeito e Volmari Carneiro como vice.

O Republicanos, por sua vez, havia definido suas candidaturas em convenção realizada no dia 31 de julho. José Lima Gonçalves foi escolhido para disputar a prefeitura, com Gilberto Kerber como vice. A chapa do Republicanos terá o apoio do PRD.

Além das candidaturas ao Executivo, as convenções também aprovaram os candidatos para a Câmara de Vereadores. Até o momento, 132 nomes foram referendados para concorrer às vagas na câmara municipal, que serão decididas em 6 de outubro.

A movimentação política em Santo Ângelo promete uma disputa acirrada, com diversas coligações e candidaturas já definidas.